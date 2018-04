Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Loredana Lecciso causa della rottura tra i due? Nuovi rumors

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi per via di un terzo incomodo? Sembra che Loredana Lecciso possa essere la causa della rottura tra i due, ecco gli ultimi rumors

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Nuovo, possibile, scoop sulla rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio e una possibile spiegazione al mancato riavvicinamento dopo l'appello della cantante. A lanciare la bomba è il giovanelista Alberto Dandolo che dalle pagine di Oggi fa sapere che forse D'Alessio non ha rincorso la sua Tata per un motivo ben preciso, un'altra donna. Scoppia quindi il caso e si lega ad un triangolo amoroso che tiene impegnati gli italiani ormai da un anno ovvero quello formato dal Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Sembra che proprio quest'ultimo abbia trovato pace dopo la fuga da Cellino San Marco proprio grazie al cantante napoletano e sia questo il motivo per il quale D'Alessio non sia subito corso dietro alla compagna quando lei ha deciso di lasciare la villa che condividevano da sempre.

I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA MA...

Al momento non si sono riscontri reali su questa possibile liason. La Lecciso è stato al Nord per motivi di lavoro e l'apertura di alcune attività ma adesso è tornata in Puglia dove ha esordito a teatro come ballerina, e lui? Gigi D'Alessio continua a rispettare i suoi impegni di lavoro ma anche a tenere ben salda la sua voglia di privacy tanto da voler rimandare ogni discorso pubblico consapevole che i panni sporchi si lavino in famiglia, ma lui e Anna avranno davvero avuto questo avvicinamento e questo confronto? Lo stesso Dandolo parla di un mancato riavvicinamento e di contatti dovuti solo al piccolo Andrea, per loro non c'è la possibilità di tornare nuovamente insieme, sarà davvero "colpa" di Loredana Lecciso?

© Riproduzione Riservata.