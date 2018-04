BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta: Al Bano e Romina Power ballerini per una notte, chi sarà eliminato?

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con la quinta puntata. Al Bano Carrisi e Romina Power sono i ballerini per una notte, chi sarà eliminato?

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Dopo la difficile puntata della scorsa settimana dedicata al ricordo di Fabrizio Frizzi, Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con una nuova puntata in cui il ballo tornerà al centro della serata. Milly Carlucci e Paolo Belli condurranno un nuovo appuntamento del talent show di Raiuno al termine del quale un’altra coppia sarà eliminata. A giudicare le esibizioni di tutte le coppie in gara sarà l’integerrima giuria formata da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino capitanata dalla meravigliosa Carolyn Smith. A commentare le esibizioni di tutte le coppie in gara, da bordo campo, sarà il direttore Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone. Le precedenti puntate di Ballando con le stelle 2018 sono state animate da un’accesa polemica tra Ivan Zazzaroni e la coppia formata da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci. Accadrà la stessa cosa anche stasera?

AL BANO E ROMINA POWER BALLERINI PER UNA NOTTE

Dopo Robozao, Anastasia, il mago Silvan, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Milly Carlucci, per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 ha scelto, come ballerini per una notte, due degli artisti più amati dal pubblico italiano. A scendere in pista nell’Auditorium del Foro Italico della Rai saranno Al Bano Carrisi e Romina Power. I due ex coniugi, dopo un lungo periodo di allontanamento, nel 2013 sono tornati ad esibirsi insieme. Con diversi tour, la coppia d’oro della musica italiana è tornata ad esibirsi in tutto il mondo scatenando l’entusiasmo dei fans. Dopo aver fatto cantare milioni di fans, questa sera, Al Bano e Romina si trasformeranno in ballerini. In cosa si cimenteranno i due artisti? Incanteranno il pubblico con un elegante valzer o con un passionale tango? Lo scopriremo questa sera.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LE COPPIE IN GARA

Sono tre le coppie di Ballando con le stelle 2018 costrette a restare in panchina. Hanno lasciato momentaneamente la gara Don Diamont e Hanna Karttunnen, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Le tre coppie, però, tra qualche settimana, avranno la possibilità di tornare in gara con il ripescaggio. Questa sera, però, un’altra coppia sarà eliminata. Chi sarà. Le coppie che cercheranno di conquistare la fiducia della giuria e del pubblico sono: Akash Kumar e Veera Kinnunen; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Cristina Ich e Luca Favilla; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

