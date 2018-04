BASTARDI SENZA GLORIA/ Su 20 il film con Brad Pitt e Diane Kruger (oggi, 7 aprile 2018)

Bastardi senza gloria, il film in onda sul canae 20 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt e Diane Kruger, alla regia Quentin Tarantino. La trama del film nel dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST BRAD PITT

Bastardi senza gloria, il film in onda sul canale 20 oggi, sabato 7 aprile 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e storica che è stata affidata alla regia di Quentin Tarantino ed è stata interpretata da alcuni dei più grandi attori cinematografici americani e internazionali come Brad Pitt e Diane Kruger. Il film ha riscosso un successo strepitoso e venne ideato interamente dallo stesso regista Quentin Tarantino, che ne curo' soggetto e sceneggiatura personalmente. Sono quattro le lingue impiegate nel corso della pellicola ed utilizzate dai personaggi principali, ovvero l'inglese il francese l'italiano e il tedesco. Tra i produttori del film appare anche Lawrence Bender, famoso per aver collaborato con Quentin Tarantino in una lunga serie di film di successo come Pulp Fiction, Le Iene, Kill Bill e Four Rooms.

BASTARDI SENZA GLORIA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il territorio francese è ormai invaso dall'esercito tedesco che, come avvenuto negli altri Paesi europei, tenta di applicare le leggi naziste contro gli ebrei, sterminando intere famiglie senza provare alcuna pietà. Proprio in quel frangente la famiglia della giovane Shoshanna viene brutalmente uccisa da un gruppo di soldati guidati da Hans Landa. Quasi per miracolo la ragazzina riesce a fuggire rifugiandosi a Parigi. Qui la giovane riesce a ricostruirsi un'esistenza nascondendo il suo passato e cambiando identità per occultare le sue origini ebree. Col passare degli anni riesce ad aprire una piccolo cinema nella capitale francse assieme al suo fidanzato. L'ironia del destino vuole però, che il tenente nazista Frederick Zoller, reduce da un importante spedizione militare grazie alla quale è diventato in breve tempo un eroe nazionale, si innamori proprio di Shoshanna. Pur di far breccia nel cuore della donna, Zoller riesce a concinvere le personalità più importanti dell governo nazista a proiettare il film che narra le sue gesta, proprio nel cinema gestito dalla ragazza. La Premiere diventerà per Shosanna l'occasione per sterminare in massa i più importanti gerarchi nazisti facendo esplodere l'intero cinema grazie anche alla collaborazione dei bastardi, un gruppo di militari americani guidati dal Tenente Aldo Raine.

