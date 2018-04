Belen Rodriguez/ Insulti ai paparazzi, l'amore per Andrea Iannone: "Moriranno poveri. Lui mi ha aspettato"

La modella argentina, Belen Rodriguez, se la prende coi paparazzi. E poi si confessa a Vanity Fair: "Andrea Iannone ha saputo aspettarmi". La loro storia procede a gonfie vele.

07 aprile 2018 Redazione

Belen Rodriguez

Scintille tra Belen Rodriguez e alcuni fotografi della stampa milanese. La modella argentina, infastidita dalla presenza di alcuni paparazzi nell'area esterna del ristorante in cui si trovava a cena, non avrebbe avuto parole molto tenere per la categoria. Uno sfogo, quello di Belen, che ha già fatto il giro del web: “Morirete poveri”. Parole che non sono affatto piaciute ad alcuni fan, che hanno condannato il gesto della showgirl. Inevitabilmente, molti internauti hanno ritenuto la reazione di Belen eccessiva, etichettandola come una spiacevole caduta di stile. Senza dubbio il nome della Rodriguez fa gola a molti fotografi ed è normale che un personaggio pubblico di questo calibro susciti grande attenzione per i paparazzi. Anche per la storia d'amore con il motociclista Andrea Iannone, immortalato da alcuni reporter in un bacio passionale proprio con la sua Belen. L'argentina non ha voluto rilasciare nuove dichiarazioni sulla sua storia d'amore con il pilota, avendone ampiamente parlato in una intervista esclusiva a Vanity Fair pubblicata nelle scorse ore.

Belen Rodriguez: "Con Iannone amore maturo"

Belen Rodriguez ha raccontato ai microfoni di Vanity Fair come è nata la sua storia con Andrea Iannone: "Non è stato assolutamente un colpo di fulmine perché quando arrivi da un divorzio, almeno per come sono fatta io, che davvero ci credevo in quel matrimonio e ho sofferto tanto per questo, non ero più aperta a niente, non ci credevo più. Mi dicevo che mi sarei goduta la vita ma che non avrei dato a nessuno il mio cuore". A giocare a favore di Andrea, la sua inesauribile pazienza: "È stato otto mesi fermo ad aspettarmi e a fare le cose giuste. Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita. Ti fai tante domande. Io ho sempre vissuto di pancia, ho fatto cose giuste e cose sbagliate perché sono sempre stata molto impulsiva. Quando mi innamoravo non vedevo più niente. Oggi come oggi razionalizzo le cose, tanto, forse troppo". L'argentina ha definito la sua relazione con Iannone molto matura, una di quelle storie in cui ci si parla molto e ci si capisce al volo. La showgirl, inoltre, ha aggiunto di sentirsi felice ed appagata sentimentalmente. Nessuno scoop scandalistico quindi, la storia con Andrea Iannone procede a gonfie vele.

