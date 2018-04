Biondo squadra blu/ Il rapper un vincitore annunciato? Può contare sul sostegno del pubblico (Amici 2018)

Il rapper biondo ha conquistato un posto al serale di Amici 2018, in onda questa sera su Canale 5. Ma il professor Carlo Di Francesco lo ha invitato a ritirarsi...

07 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Biondo

Il rapper Biondo è riuscita ad accedere al Serale di Amici di Maria De Filippi, al via questa sera su Canale 5. “Quello che ho dentro non voglio che rimanga chiuso nelle quattro mura della mia stanza”, ha detto prima di raggiungere i suoi colleghi nella casetta dei Blu, non senza un po’ di tristezza per aver dovuto salutare Emma Muscat, la cantante maltese con la quale ha un rapporto speciale. La sua scalata per il serale non è stata facilissima, soprattutto per le sue evidenti carenze tecniche e di intonazione, sulle quali l'hanno spinto a lavorare i suoi docenti e la sua tutor Annalisa, con la quale aveva instaurato un rapporto di fiducia, riuscendo anche a duettare con lei, sulle note di “Dark Horse” di Katy Perry. Dopo la chiusura in casetta, Carlo Di Francesco ha definito Biondo una persona con un carisma contagioso, solare e con la voglia di fare ma ha troppe lacune. Il professore ha aggiunto di sperare in una sua rinuncia. Anche la professoressa Paola Turci ha le sue riserve su Biondo.

Le assegnazioni per la prima puntata del serale

Biondo dovrà, quindi, dimostrare di essersi meritato la possibilità del serale, nonostante possa già contare sul sostegno del pubblico. Il rapper è, infatti, amatissimo dalle giovani ascoltatrici che scaricano i suoi singoli e fanno aumentare le visualizzazioni su YouTube. Questa sera, sabato 7 aprile 2018, durante la prima puntata in diretta di “Amici” Biondo canterà con i suoi compagni nella corale con Laura Pausini, nella prima fase. Per la seconda fase Biondo dovrà preparare i suoi inediti “Deja Vu” e “Quattro Mura”, oltre che “L’Isola Che Non C’è” di Edoardo Bennato e “Una Carezza In Un Pugno” di Adriano Celenrano. Se dovesse accedere alla terza fase, con le prove speciali scelta dal direttore artistico Luca Tommassini, eseguirà “La Nuova Stella Di Broadway” di Cesare Cremonini.

© Riproduzione Riservata.