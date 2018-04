Bryan Ramirez squadra blu/ Il pupillo della Celentano è arrivato al serale da vincitore (Amici 17)

Il supporto di Alessandra Celentano è sempre stato importante per Bryan Ramirez, sarà proprio la maestra a portarlo lontano al serale di Amici 17?

Bryan Ramirez, questo è il nome del ballerino colombiano approdato ad Amici 17 da vincitori soprattutto per il supporto continuo di Alessandra Celentano. Quello di Bryan è stato il suo primo nome sin da quando si è iniziato a parlare di serale e niente e nessuno è riuscita a convincere del contrario la professoressa che ha combattuto tanto con e per lui. La maestra ha cercato di correggere i suoi errori, lo ha punito quando è stato il momento di farlo e lo ha affrontato quando lui l'ha delusa dopo un'interrogazione in cui sono emerse alcune lacune davvero "vergognose" per chi vuole fare il ballerino classico. Bryan Ramirez ha conquistato il posto al serale soprattutto per la sua tecnica, il suo fisico perfetto e la sua versatilità che gli ha permesso di ottenere ben 4 sì dalla commissione di ballo che gli ha concesso la maglia verde tra i primi ragazzi senza il bisogno di attendere in bilico il risultato della consultazione.

DALL'INFORTUNIO ALLA RINASCITA

Bryan ha iniziato a ballare da quando aveva nove anni e sul palco di Amici 17 ha portato la sua bellezza e il suo movimento ma anche il suo carattere schivo che lo rende quasi antipatico agli occhi del pubblico che lo ha sempre piazzato al di fuori dei primi posti nella classifica di gradimento. Bryan ha iniziato il suo percorso in sordina a causa di un misterioso infortunio che lo ha tenuto fermo le prime settimane nella scuola tanto che si è parlato di una sua possibile uscita di scena proprio per via di una serie di provvedimenti disciplinari a cui è andato incontro per via del suo disordine in hotel e non solo. Da gennaio in poi è tornato alla grande vincendo le sue sfide contro gli altri colleghi compreso l'amico Orion, l'altro ballerino classico di questa edizione che non è riuscito ad approdare al serale. Riuscirà Bryan a conquistare il pubblico puntata dopo puntata?

LA VERSATILITA' E I 4 SI

Lui e Sephora sono gli unici ballerini classici ad essere approdati al serale e sicuramente Alessandra Celentano punta molto su di loro. Il pubblico è già poco convinto del meccanismo delle tre fasi per il serale di Amici 17 visto che saranno i professori a decidere chi passerà dalla prima alla seconda. Questo lascia pensare che tutti coloro che hanno ottenuto solo due sì su quattro saranno sempre meno "favoriti" degli altri e, soprattutto, in confronto a Bryan che ha ottenuto 4 sì da parte degli insegnanti per il suo accesso al serale. Il ballerino dovrà dividersi tra le coreografie della Celentano, quelle di Bill Goodson (che gli ha assegnato Fever), quelle di Veronica Peparini e di Garrison. Riuscirà a portare al serale la sua versatilità?

