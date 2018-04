CAROLYN SMITH/ La lotta contro "l'intruso" senza perdere il sorriso (Ballando con le stelle 2018)

Carolyn Smith ha ripreso a combattere con il tumore, che già l'aveva colpita due anni fa. Ma la giudice di Ballando con le stelle non perde il sorriso...

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle 2018

Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle 2018, ha ripreso la sua battaglia contro il tumore che l'aveva già colpita poco più di un anno fa. Un duro colpo che comunque non le ha fatto perdere il sorriso e la voglia di lottare, come da lei stessa riportato alle pagine del settimanale Chi. La ballerina e coreografa scozzese è certa che questa volta riuscirà a sconfiggere definitivamente il male e che uscirà da questa nuova sfida più forte di prima: "Il tumore è lo stesso dell'altra volta, un po' più a sinistra e un po' più in alto, ma è proprio lì. Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro, qualche cellula è sfuggita e sopravvissuta, ma questa volta io e Ivy (la chemioterapia, ndr) le sconfiggiamo tutte". Tali parole vengono pronunciate proprio durante una seduta di chemioterapia, alla quale la Smith si sottopone ogni venerdì nell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. La ragione è da lei stessa spiegata: "Per ottimizzare e perché ogni cosa è meglio che pensare a quello che sto facendo".

LA LOTTA CONTRO IL MALE

Carolyn Smith può essere considerata un simbolo di speranza e di coraggio anche se non nasconde di essersi abbandonata allo sconforto dopo avere ricevuto la terribile notizia per la seconda volta in pochi anni. Lei stessa, nonostante il sorriso che la contraddistingue davanti alle telecamere, confessa di avere perso il controllo dopo la diagnosi: "Non è facile da accettare. Sono andata in giardino e mi sono messa ad urlare: Perché io? Ho già capito la lezione, non me ne serve un'altra. Sapevo bene del rischio di recidiva, però sinceramente pensavo che mi avrebbe concesso una vacanza un po' più lunga". Nonostante la chemioterapia alla quale si sottopone ogni venerdì, però, la giudice di Ballando con le stelle 2018 si sente abbastanza bene dal punto di vista fisico: "Il momento critico è passato (...) In tutto saranno 16 sedute, l'ultima dovrebbe essere il 29 giugno, poi farò tutti gli esami per vedere se l'intruso sarà sparito o dovrò fare qualcos'altro".

L'IMPORTANZA DEL SORRISO

Per Carolyn Smith è indispensabile non perdere la forza di lottare, parlando con le altre persone e cercando di mantenere il buon umore. Confessa infatti alle pagine del settimanale Chi: "Il sorriso mi aiuta tantissimo, anche se ammetto che a volte è un po' forzato. Ma penso che ognuno debba fare quello che si sente: se hai voglia di piangere piangi, è sicuramente meglio che tenersi tutto dentro, ma non piangerti addosso perché sei una vittima perché siamo in tanti". Ciò che alla giudice di Ballando con le stelle 2018 però non va giù è l'atteggiamento di alcune persone: c'è infatti chi la tratta da malata e chi al contrario cerca persino di evitarla. Non è certo un caso che negli ultimi tempi abbia perso molti amici e allievi: "Forse pensavano che fossi contagiosa o magari non sapevano cosa dirmi perché gli facevo tristezza. E questo fa capire quanto sia ancora un tabù. Invece è importante parlarne per dire che è malattia da cui si può guarire".

