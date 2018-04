Carmen Ferreri, squadra blu/ La cantante deve riconquistare la fiducia dei professori (Amici 2018)

La cantante Carmen Ferreri, non senza fatica, è riuscita a conquistare la maglia verde e ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi entrando a far parte della squadra blu.

07 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Carmen Ferreri

Carmen Ferreri è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi a soli 17 anni. Prima di raggiungere i suoi compagni Blu in casetta, ha detto: “Per me la musica coincide con la vita, essere libera e me stessa al massimo”. Entrata con il suo inedito “La complicità”, forse troppo data per scontata dopo un boom iniziale, ha dovuto faticare moltissimo per farsi apprezzare e raggiungere il serale, guadagnando la maglia verde. La professoressa Paola Turci ha sempre manifestato il suo disappunto sulle capacità interpretative della siciliana e l'ha contrapposta in sfida a Einar, che ha vinto il confronto. Non solo, il professor Carlo Di Francesco, da sempre orgogliosamente sostenitore della cantante che figurava al primo posto tra i suoi preferiti per il serale, ha deciso all'ultimo momento di cambiare la sua posizione con la cantante maltese Emma Muscat, perché secondo lui Carmen non meritava più quella posizione di privilegio. Nell'ultimo pomeridiano, Carmen è riuscita a conquistare una delle ultime maglie verdi, finendo così nella squadra dei blu.

Le assegnazioni per la prima puntata del serale

Inizialmente amatissima per la sua voce graffiata ed energica, con il passare del tempo una buona fetta di pubblico ha iniziato a criticare Carmen Ferreri. Per la prima serata del serale, in onda in diretta questa sera su Canale 5, Emma dovrà affrontare le tre le nuove fasi del talent show. Nella prima fase, canterà nella corale con Laura Pausini, nella seconda fase potrà cantare “Tappeto di fragole” dei Modà, “Trattengo il fiato” di Emma, "Rehab" di Amy Winehouse e “Ti voglio tanto bene” di Gianna Nannini, assegnate dai professori. Per la terza fase, curata da Luca Tommassini, potrà cantare l'indimenticabile “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini.

