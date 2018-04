Chiara Ferragni, Fedez e l'esposizione mediatica di Leone/ "Sono nati sui social, è normale" (Sabato Italiano)

Chiara Ferragni, Fedez e l'esposizione mediatica di Leone: giusto o no? Gli ospiti di Sabato Italia si dividono: Roberto Alessi, Massimiliano Morra e Patrizia Pellegrino difendono la coppia.

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni, Fedez e l’esposizione mediatica del piccolo Leone sono al centro della puntata odierna di Sabato Italiano. E’ giusto pubblicare sui social network foto e video di un neonato? Eleonora Daniele affronta l’argomento con i suoi ospiti. Dopo lo sfogo di Fedez che ha difeso il diritto di genitori di condividere con i fans le emozioni che sta vivendo da quando è diventato padre, sono scoppiate accese polemiche sul web. A difendere la scelta di Chiara Ferragni e Fedez di pubblicare le foto del figlio sono Patrizia Pellegrini e Massimiliano Morra. “Condividono momenti tenerissimi con il loro bambino. Non ci trovo nulla di volgare in quello che fanno e di questi tempi è normale farlo” – afferma l’attrice mentre l’attore aggiunge – “stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez che sono i re dei social. Credo che sappiano meglio di noi cosa fanno e cosa pubblicare sui social”. A difendere la coppia è anche Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 che dice: “Sofia Loren, anni fa quando non esistevano i social, ha posato insieme al figlio e mi sembra che sia cresciuto benissimo”.

CHIARA FERRAGNI, FEDEZ E LEONE: IL PARERE DI ANTONIO MARZIALE DELL’OSSERVATORIO DEI MINORI

Chi pensa che non sia un’ottima idea condividere sui social foto di bambini come stanno facendo Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone è Antonio Marziale dell’Osservatorio dei Minori che, ai microfoni di Sabato Italiano, ha detto: “Condividere con il mondo la gioia di avere un bambino è la cosa più bella del mondo, ma purtroppo, ci sono delle reti di pedofili che prendono foto dai social e creano dei cataloghi con le foto, indicando anche di chi è figlio quel bambino e dove abita”. Una dichiarazione forte, quella di Antonio Marziale che esorta tutti i genitori ad usare con cautela i social network quando si parla di bambini. La coppia più social del mondo, dunque, continua a dividere anche se i fans sono tutti dalla loro parte. La fashion blogger più famosa del mondo e il rapper, dunque, difendono le proprie scelte anche per l’amore che i fans gli dimostrano quotidianamente.

