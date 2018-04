Chissà perché... capitano tutte a me/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer (oggi, 7 aprile 2018)

Chissà perché... capitano tutte a me, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Giancarlo Bastianoni, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST BUD SPENCER

Il film Chissà perché... capitano tutte a me va in onda su Canale Nove oggi, sabato 7 aprile, ore 21.25. Una pellicola comica e fantascientifica che ha visto l'interpretazione di Bud Spencer nei panni del personaggio principale lo sceriffo Scott Hall. Bud Spencer torna a interpretare questo personaggio dopo averne vestito i panni anche del film Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre. Come accaduto per il prequel, anche Chissà perché capitano tutte a me, ha potuto contare sulla regia di un grande regista del calibro di Michele lupo, regista italiano che ha collaborato diverse occasioni assieme a Bud Spencer in film come Lo chiamavano Bulldozer e Occhio alla penna. Nel cast di Chissà perché capitano tutte a me, troviamo anche Giancarlo Bastianoni, interprete cinematografico italiano che ha collaborato al fianco di Bud Spencer in grandi successi come Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

CHISSÀ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME, LA TRAMA DEL FILM

Il piccolo Charlie Warren, che proviene da una galassia lontanissima ed identificato con il codice H7 25, si trova ancora sulla Terra. I militari statunitensi lo cercano con grande apprensione, desiderosi di poterlo catturare e studiare approfonditamente. Ciò che non sanno è che Charlie si trova ancora in compagnia del suo amico Scott Hall, che lo protegge in gran segreto. Per non destare sospetti lo sceriffo prende parte ad una missione trasferendosi in una piccola località della Georgia, Monroe. Nel frattempo un pericoloso invasore alieno approda sulla Terra con l'intento di soggiogare l'intera umanità per trasformare tutti i terrestri in un immenso esercito da comandare al suo volere. Unendo le forze, Scott e Charlie riusciranno a fronteggiare questa pericolosa minaccia, salvando l'intera umanità da una fine quasi certa.

