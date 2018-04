Claudio Baglioni/ Dalle querele a Sanremo bis con Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino? Ecco gli indizi

Dalle querele ad Antonio Ricci al ritorno all'Ariston per il Festival di Sanremo la strada è breve soprattutto quando in mezzo c'è una cena dal sapore di "indizio schiacciante"

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Festival di Sanremo

Quest'ultimo periodo è stato un po' movimentato per Claudio Baglioni che ancora una volta è alle prese con lo strascico delle polemiche legate al Festival di Sanremo. Proprio lo scorso febbraio, il cantante e direttore artistico dell'edizione 2018 della kermesse canora, è stato preso di mira da Antonio Ricci lo stesso che nei giorni scorsi è tornato alla carica tra butolino e parole poco "felici" sulle canzoni di Baglioni. A quanto pare quest'ultimo si è difeso querelando il suo "rivale" ma il discorso Festival di Sanremo potrebbe non essere ancora chiuso. Proprio nelle scorse ore Dagospia ha lanciato la bomba sul possibile ritorno di Claudio Baglioni alla conduzione del Festival ma non in solitaria ma con gli stessi compagni di viaggio che hanno conquistato le vette degli ascolti nei mesi scorsi, ovvero Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

VERSO UN BAGLIONI BIS?

Proprio ieri la bella showgirl è stata avvistata a Roma. In un primo momento si pensava fosse lì per registrare Scommettiamo che..., il revival del programma che potrebbe vederla alla conduzione, ma così non è. Secondo Dagospia, sembra che la conduttrice, l'attore e Baglioni si siano ritrovati a pranzo insieme ma non per una rimpatriata tra nuovi amici visto che allo stesso tavolo sedeva anche il direttore generale della Rai, Orfeo, e Ferdinando Salzano. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sul loro incontro ma sembra proprio che il motivo che li ha messi insieme intorno al tavolo è proprio la possibilità che i tre possano tornare all'Ariston il prossimo anno. Sarà davvero un Baglioni bis quello che ci attende?

