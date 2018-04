Cristina Ich e Luca Favilla/ "Tra noi c'è chimica e si vede" (Ballando con le stelle 2018)

Cristina Ich e Luca Favilla proseguono il loro positivo percorso a Ballando con le stelle, come confermato dalla modella rumena in un'intervista a Diva e donna.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Cristina Ich e Luca Favilla

Bellissima, simpatica e tra i più abili protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle 2018: Cristina Ich continua a conquistare consensi al fianco del suo compagno di avventura Luca Favilla, new entry nel talent show vip condotto da Milly Carlucci. La loro sintonia lascia poco spazio ai dubbi, come confessa la stessa modella rumena in una recente intervista al settimanale Diva e Donna. In essa, la Ich si dice colpita dal suo compagno di avventura, con il quale condivide feeling e chimica nonostante una differenza d'età di circa otto anni: "Sarei un'ipocrita se dicessi che non è un bel ragazzo. Per piacermi una persona la devo prima ammirare, lui lo ammiro. Tra noi c'è un po' di chimica e penso si sia vista. Questo feeling iniziale, tipico degli adolescenti, è bello". Tale vicinanza tra la Ich e il maestro Luca Favilla è evidente soprattutto nei balli passionali, come conferma la stessa rumena. Sono infatti le dance come il tango, la rumba o il passo doble a mettere in mostra le sue doti, a discapito di altri come la salsa o la bachata.

IL PARAGONE CON MADALINA GENCHA

Cristina Ich è una influencer famosa, soprattutto in patria, ma nonostante l'interesse che c'è intorno a lei nel mondo del web non si sarebbe mai aspettata di essere presa in considerazione da Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle 2018. Nell'intervista rilasciata a Diva e Donna, la modella spiega le ragioni della sua presenza nel programma, nonostante in passato non si fosse mai cimentata nel ballo: "Non avevo mai ballato in vita mia, a parte in discoteca, e non pensavo che Milly Carlucci mi avrebbe preso. L'ho conosciuta e le sono piaciuta, non solo per il viso e il fisico ma anche per la mia personalità". Impossibile a questo punto non passare al paragone con Madalina Ghenca, per la quale la partecipazione al programma di Rai 1 ha rappresentato un vero trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo (con flirt illustri con Leonardo DiCaprio e Michael Fassbender). Ma per Cristina Ich, la Ghenca è attualmente inarrivabile: "Madalina è una donna bellissima e ambiziosa, ma il successo dipende per il 50% dalle opportunità e per il 50% dalla fortuna".

UN PADRE MAI CONOSCIUTO

L'intervista a Cristina Ich del settimanale Diva e Donna procede anche con uno sguardo alla sua vita privata, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La influencer rumena ammette di valutare l'opportunità di trasferirsi in Italia dopo la fine di Ballando con le stelle, anche se fino ad oggi si è diretta nel Belpaese solo per questioni lavorative. E nel suo passato c'è un avvenimento triste, causato dall'assenza del padre che non ha mai conosciuto: "Sono cresciuta con mamma e i miei nonni, mio padre se n'è andato di casa quando lei era incinta di otto mesi e non l'ho mai conosciuto. Poi, quando ho compiuto 12 anni, lei si è risposata". Nel suo futuro si vedrebbe volentieri nel ruolo di mamma, anche se quello di moglie gli va un po' stretto: "Mamma sì, moglie no perché non credo nella monogamia. Io voglio un padre per mio figlio, non un marito, e un padre è quello che ti cresce".

