DARK SKYES - OSCURE PRESENZE/ Su Rai Movie il film con Keri Russell (oggi, 7 aprile 2018)

Dark skyes - Oscure presenze, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Keri Russell, Josh Hamilton e Dakota Goyo, alla regia Scott Stewart. Il dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST KERI RUSSELL

Il film Dark skyes - Oscure presenze va in onda su Rai Movie oggi, sabato 7 aprile 2018, alle ore 23.05. Con la regia di Scott Stewart, la pellicola horrror narra le disavventure della famiglia Barrett costretta a confrontarsi contro una forza demoniaca che sembra averli presi di mira. I personaggi principali del film sono stati interpretati da Keri Russell, Josh Hamilton e Dakota Goyo. Scott Stewart, che ha diretto e curato sceneggiatura il soggetto del film, è una regista americano famoso per aver diretto film come Legion e Priest. È poi noto come specialista e sviluppatore di effetti speciali. In questa veste ha collaborato a film come Iron Man, Pirati dei Caraibi ai confini del mondo e Harry Potter e il calice di fuoco. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DARK SKYES - OSCURE PRESENZE, LA TRAMA DEL FILM

La vita della famiglia Barrett sta per essere sconvolta per sempre. La loro abitazione, improvvisamente, inizia ad essere teatro gli eventi particolari e misteriosi. Marito e moglie, Daniel e Lacy, comprendono ben presto che un entità demoniaca li ha presi di Mira e che il piccolo Sammy ha stretto amicizia con alcune entità aliene. Spaventati dagli eventi inspiegabili dei quali sono stati testimoni, Lacy e Daniel decidono di rivolgersi ad un esperto in materia di fenomeni paranormali e avvistamenti alieni. L'uomo comprende al volo quanto sta accadendo. La famiglia Barrett è sotto osservazione da parte di una razza aliena da diverso tempo e ben presto uno dei loro figli, Sammy, verrà rapito. Le previsioni dello studioso si avverano ma al contrario di quanto previsto ad essere rapito sarà Jesse, il figlio più grande di Lacy e Daniel..

