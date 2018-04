DRAGON TRAINER 2/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Dean Deblois (oggi, 7 aprile 2018)

Dragon trainer 2, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast dei doppiatori: Cate Blanchett e Dijmon Hounsou, alla regia Dean Deblois. Il dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA DEAN DEBLOIS

Dragon Trainer 2, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 aprile 2018 alle ore 21,10. Una pellicola animata che è stata affidata nel 2014 alla regia di Dean Deblois e rappresenta il seguito di Dragon Trainer, film del 2010 che ha potuto contare sulla regia di Chris Sanders con la collaborazione dello stesso Dean Deblois. Il cast di doppiatori di Dragon Trainer 2, si è arricchito di due prestigiosi personaggi, ovvero, Cate Blanchett e Dijmon Hounsou. Dean Deblois che nella precedente pellicola aveva svolto un ruolo marginale di collaborazione accanto a Chris Sanders, assume il controllo della regia in Dragon Trainer 2. Dopo l'ultimo successo dei primi due capitoli della Saga nel 2019 è prevista l'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del terzo film della saga, Dragon Trainer 3. Ma ecco nel dettaglio la trama del film d'animazione.

DRAGON TRAINER 2, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Alla luce di quanto accaduto nel primo capitolo, ormai i vichinghi riescono a convivere civilmente in maniera armoniosa assieme al popolo dei draghi. Mentre l'amicizia tra Hiccup e Sdentato sembra più solida che mai, il ragazzino diventato maggiorenne dovrà quanto prima succedere a suo padre alla guida del villaggio. Tuttavia Hiccup sembra non sentirsi affatto pronto per quel ruolo così importante. Nella speranza di fuggire momentaneamente dalle sue responsabilità, il giovane assieme alla sua amica Astrid ed ai rispettivi draghi, parte alla volta di un viaggio avventuroso che li porterà a scoprire l'esistenza di nuovi territori. Nel corso del viaggio si scontreranno con un gruppo gli uomini dediti alla caccia di draghi e capitanati da Eret. Tornati a casa, Astrid e Hiccup mettono in guardia l'intero villaggio dell'imminente arrivo dell'esercito di invasori capitanati da Eret. Hiccup però vuole tentare il tutto e per tutto per evitare la guerra ed inutili spargimenti di sangue.

