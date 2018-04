Daniele Rommelli, squadra bianca/ Le lacrime per Lauren e la gioia di Veronica Peparini (Amici 2018)

Daniele Rommelli, ballerino della squadra bianca del serale di Amici 17 tra le lacrime per Lauren Celentano e il sostegno dell'insegnante Veronica Peparini.

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Daniele Rommelli

Daniele Rommelli si gode il serale di Amici 17. Dopo aver faticato a lungo nella prima fase della scuola, Daniele è riuscito a conquistare un posto nel serale grazie al sì di Veronica Peparini e Alessandra Celentano entrando poi a far parte della squadra bianca. Daniele è nata 24 anni fa, vive ad Imperia con i genitori, proprietari di un’azienda agricola e ha cominciato a studiare danza a 11 anni. Per perfezionare il suo stile, da quattro anni, Daniele si reca periodicamente a Los Angeles dove, oltre a studiare, ha cominciato a fare spettacoli con una crew. Il ballerino si definisce una persona sincera e non sopporta le falsità. Sogna di diventare un ballerino professionista e i suoi modelli sono Amari Marshall e Peter Pinnock. La sua presenza prima nella scuola e poi al serale di Amici 17 è stata fortemente voluta da Veronica Peparini che non nasconde la sua gioia per aver al serale un ballerino che rappresenta il suo modo di concepire la danza.

DANIELE ROMMELLI E LA LOVE STORY CON LAUREN CELENTANO

Nella scuola di Amici 17, Daniele Rommelli ha trovato anche una persona speciale. Si tratta della compagna Lauren Celentano, a sua volta ammessa al serale, ma con la squadra blu. Daniele non ha mai parlato apertamente dei suoi sentimenti, ma nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17, dopo aver scoperto come erano state divise le squadre, non ha trattenuto le lacrime. Il ballerino della squadra bianca, infatti, ha avuto un lungo sfogo al punto che Maria De Filippi lo ha invitato a pensare a ballare rimandando ogni discorso sui sentimenti al termine del serale. Dopo i primi momenti di sconforto, tuttavia, Daniele ha recuperato la grinta e l’energia ed è pronto a dimostrarlo durante la prima puntata del serale di Amici 17. Se riuscirà a superare la prima fase, Daniele poi, si esibirà con due coreografie di Veronica Peparini sulle note di “Mix missy elliot” e “Pronto a correre”.

