ELISA ISOARDI / Foto, stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini: l'ironia del web

Elisa Isoardi stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e pubblica la foto nel suo profilo Instagram: l'ironia dei suoi followers esplode sul web.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Elisa Isoardi e Matteo Salvini (Facebook)

Elisa e Isoardi e Matteo Salvini sono senza dubbio la coppia del momento, nonostante il loro stile di vita sia decisamente agli antipodi. Lui il leader della Lega Nord e possibile futuro premier, lei conduttrice Rai del programma Buono a sapersi - A tavola in salute e personaggio seguitissimo nei social network. Proprio nel suo profilo Instagram, che può vantare su circa 82 mila followers, qualche ora fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha scatenato diversi commenti, alcuni dei quali decisamente ironici. La Isoardi ha infatti postato una foto (clicca qui per vederla) nel quale stira una camicia del suo compagno Matteo Salvini. Il tutto accompagnato dal commento: "Un venerdì sera da leoni". A distanza di pochi minuti, numerosi fan hanno espresso il loro punto di vista sulla poca abilità della Isoardi nello stirare, dandole anche dei divertenti consigli.

I DIVERTENTI COMMENTI DEI FAN DI ELISA ISOARDI

Elisa Isoardi ha trascorso il venerdì sera in casa, impegnata a stirare gli abiti del suo fidanzato, il politico Matteo Salvini. Ma davvero è brava nell'arte della stiratura? Sono in molti a pensare che non sia questo il lavoro giusto per lei, ecco solo alcuni degli ironici commenti pubblicati nel profilo Instagram della conduttrice: "Dai che non hai mai stirato una camicia" , "La camicia è impegnativa da da stirare....soprattutto di un premier" , "Non ci crede nessuno!!!!". La relazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è costantemente sotto i riflettori, anche se lei ci tiene a sottolineare di sentirsi una persona completa e indipendente. Solo qualche giorno fa, infatti, intervistata dal sito web Leggo, la conduttrice Rai ha voluto precisare: "Sono quindici anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato".

© Riproduzione Riservata.