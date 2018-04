Einar Ortiz, squadra blu/ Chi è? "Scartato" da Fedez a X Factor che ha conquistato Paola Turci (Amici 2018)

Il cantante Einar Ortiz è uno dei concorrenti di Amici 2018 giunto al Serale, che prende il via questa sera, sabato 7 aprile, alle 21.10 su Canale 5.

07 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Einar Ortiz

“La musica per me vuol dire tanto, perché riesco a dire cose che non direi con le parole. Mi fa sentire libero”, con queste parole Einar Ortiz, il giovane cantante della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, parla della sua vita con la musica, nell'ultima intervista prima di entrare in casetta con la sua squadra, i Blu. Durante l'ultima messa in onda del programma, infatti, i “finalisti” sono stati divisi in due squadre. Ortiz è stato il primo alunno della scuola a conquistare la maglia verde, battendo in una sfida Carmen (ora compagna di squadra). È stata la professoressa Paola Turci a scommettere su Einar, proponendo il "duello" can Carmen, e a credere con entusiasmo nelle sue capacità di interprete e soprattutto nella sua abilità di emozionare. Meno entusiasta la professoressa Giusy Ferreri, che giura di averlo posto in fondo alla lista dei suoi favoriti candidati al serale, con la speranza che le dirette siano il punto di arrivo e la risoluzione dei suoi problemi sul palco. Intanto fervono i preparativi per la primissima puntata della fase serale del programma, che debutta sabato 7 aprile, tornando finalmente in diretta e con l'ausilio del televoto del pubblico.

Le assegnazioni per la prima puntata del serale di Amici 2014

Einar Ortiz è molto amato dal pubblico, che ha conquistato con i suoi occhi buoni e il suo timbro graffiato. Il sostegno del pubblico basterà per giungere fino all’ultima puntata? Per prima puntata del serale, in onda questa sera su Canale 5, a Einar è stato assegnato un “pacchetto” di canzoni, che sicuramente metterà in risalto le sue doti vocali e interpretative. Durante la prima fase ballerini e cantanti si esibiranno in una corale con un Laura Pausini. Per la seconda fase, Einar canterà il suo secondo inedito “Salutalo da parte mia”, “Piccola Anima” di Ermal Meta (tra i giudici della commissione esterna al serale), “Futura” di Lucio Dalla e “Ciao Pa’” di Eros Ramazzotti. Per la terza fase, la prova speciale diretta da Luca Tommassini, dovrà cantare “What Do You Mean” di Justin Bieber, in una speciale versione acustica.

© Riproduzione Riservata.