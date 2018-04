Eleonora Giorgi, Ballando con le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano)

L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le Stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano.

Eleonora Giorgi ospite a Sabato Italiano

In una diretta facebook pubblicata sulla pagina ufficiale di Ballando Con Le Stelle, Eleonora Giorgi ha risposto alle domande dei fan in attesa della puntata di questa sera. "Sono venuta subito a Ballando dopo aver perso il mio cane - confessa nella live realizzata assieme a Paolo Belli - mi hanno eliminato e sarò in trasmissione in veste di eliminata". Belli si fa scappare di un possibile ripescaggio: "Impegnati perchè non si sa mai. Sei entrata che eri bella, adesso sei bellissima. Hai fatto un grande cambiamento in meglio. Ti trovo veramente bene. Sei entrata in un modo e ora sei in un altro". Durante l'intervista, la Giorgi riceve diversi attestati di stima dai fan, ma anche tanti complimenti sulla tenuta fisica: "Sembra così perchè sono davanti a uno schermo - ci tiene subito a precisare - ma se mi vedeste dal vivo vi accorgereste che non tutto è come appare". Paolo Belli le risponde: "Sei una gran donna e sono d'accordo con gli utenti". Infine la Giorgi ha sottolineato i benefici dell'esperienza a Ballando con le Stelle, quali una crescita in termina di maturazione ed entusiasmo. Belli, manco a dirlo, è d'accordo con lei: "Il ballo racchiude tutti gli aspetti della vita. E' bello ciò che hai dimostrato venendo qui".

Eleonora Giorgi tra Sabato Italiano e cinema

Grande attesa per i fan di Eleonora Giorgi per l'ospitata a Sabato Italiano. La ballerina di Ballando con le Stelle parlerà anche dei suoi trascorsi cinematografici durante la puntata? E' quello che sperano i suoi follower, che l'hanno apprezzata fin dalle sue prime apparizioni sul grande schermo, a comincare dalla pellicola hot 'Appassionata', ma anche per i suoi scatti pubblicati nella versione italiana di Playboy. Fino ad arrivare alla proficua collaborazione con Carlo Verdone, quindi l'interpretazione in Borotalco, una delle prime pellicole girate dall'attore e regista romano. Una collaborazione che ha avuto un seguito nel 1988, con l'uscita del film Compagni di Scuola. Negli ultimi anni la Giorgi si è dedicata alla televisione, senza però tralasciare il cinema. Dopo uno stop lungo un decennio, Eleonora ha recitato nei film My Father Jack, Attesa e cambiamenti e La mia famiglia a soqquadro. La sua avventura in tv come protagonista a Ballando con le stelle non è cominciata nel migliore dei modi, ma ora si vocifera di un suo possibile ritorno in pista.

