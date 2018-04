Eleonora Giorgi e Samuel Peron/ La coppia spera nel ripescaggio (Ballando con le Stelle 2018)

Eleonora Giorgi e Samuel Peron sono stati eliminati dalla gara di Ballando con le stelle 2018 nella scorsa puntata. L'attrice confida nel ripescaggio per tornare in gara.

Eleonora Giorgi e Samuel Peron possono ancora sperare di tornare in pista a Ballando con le Stelle 2018. La coppia potrebbe infatti rientrare in gara grazie al ripescaggio, dopo l’eliminazione della scorsa puntata. Per la loro prima esibizione, concorrente e ballerino hanno deciso di esibirsi in un Boogie sulle note di “24 mila baci” di Adriano Celentano. Un ritmo forse troppo veloce per l'attrice, vestita prevalentemente in pelle e scatenata. Sono state molte le occasioni in cui ha guardato infatti la posizione di Peron per poter rimanere a tempo con il suo ritmo, per non parlare del finale incerto. Il ballerino ha infatti deciso di capovolgere la Giorgi, sollevandola al di sopra della propria spalla, facendo temere il peggio al pubblico da casa, che ha pensato subito ad una caduta imminente. La coreografia tra l'altro ha messo a dura prova l'attrice, che a fine performance si è dovuta sedere per la troppa stanchezza. La coreografia della coppia ha infine permesso alla produzione di mostrare l'esibizione di Paddy Jones e Nico Espinosa durante la loro partecipazione al talent nel 2014.

Esibizione fuori tempo

Il verdetto dei giudici di Ballando con le Stelle 2018 per Eleonora Giorgi e Samuel Peron non è stato del tutto positivo. L'attrice ha dimostrato comunque di avere delle potenzialità, evidenziate da Guillermo Mariotto. Il giudice infatti crede che possa dimostrare ancora molto ed ha fiducia in un suo miglioramento. Secondo Ivan Zazzaroni invece l'attrice non respira in modo corretto durante la coreografia, motivo che la porterebbe a sbagliare. Il totale registrato dalla coppia è stato di 25, ottenuto grazie a due 4 da parte di Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, un 5 da parte di Carolyn Smith e due 6 assegnati da Fabio Canino e Mariotto. Non è bastato tuttavia per superare lo spareggio con Cristina Ich e Luca Favilla, fra le coppie più sfavorite di quest'edizione. La seconda coreografia scelta da Giorgi e Peron è stata infatti un Freestyle sulle note di “Light My Fire” dei Doors. Movimenti veloci e forse troppo incerti, anche se l'impegno dell'attrice è stato più che evidente. Purtroppo anche gli errori sono stati degni di nota, come quello commesso nella fase finale dell'esibizione: la Giorgi ha infatti concluso la coreografia prima che la musica cessasse.

L’attrice vuole tornare in gara

Divertente e ironica, Eleonora Giorgi ha accolto con estrema calma il fallimento registrato nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018. La coppia formata dall'attrice e Samuel Peron non è riuscita infatti a superare lo scoglio dello spareggio, anche se ha conquistato di certo una parte del pubblico da casa. Sono tante le manifestazioni d'affetto degli ammiratori della Giorgi, che sui social sperano già in un suo prossimo rientro. Intanto, l'attrice ha sfoderato una determinazione senza pari, anche se continua a nutrire qualche incertezza per i movimenti da compiere. In queste ultime ore ha lavorato al fianco di Peron per il suo prossimo rientro, sicura di poter vincere nella fase del ripescaggio. "Voglio essere pazzesca", afferma con forza in un video pubblicato su Instagram. Per questo crede che ogni dettaglio debba essere ideato al massimo, "altro che Paddy Jones", ha affermato prima di ritornare alle prove. Clicca qui per vedere il video di Eleonora Giorgi.

