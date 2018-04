Emma Muscat, squadra bianca/ La cantante maltese ha incantato Carlo Di Francesco (Amici 2018)

La cantante maltese Emma Muscat ha ottenuto un posto nel serale di Amici di Maria De Filippi, che inizia questa sera su Canale 5. Emma ha conquistato Carlo Di Francesco.

07 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Emma Muscat (Instagram)

Emma Muscat, giovanissima dal talento incredibile, è entrata tra le file del serale di Amici di Maria De Filippi nella seconda puntata del pomeridiano dedicata alle assegnazioni delle maglie verdi, con uno vero e proprio colpo di scena. Il professor Carlo Di Francesco non ha mai nascosto che, in cima alla propria lista dei candidati al serale, ci fosse la giovane Carmen. Nelle ultime settimane, però, qualcosa era cambiato: Di Francesco ha premiato proprio Emma, regalandole il posto che aveva riservato alla cantante siciliana. Emma, nonostante la sua evidente difficoltà con la lingua italiana (è maltese), ha sempre dimostrato di avere tutte le carte in regola per farcela. “La musica è nel centro della mia vita. Attraverso la musica esprimo i miei sentimenti. Voglio trasmettere i miei pensieri al pubblico e le mie emozioni”, ha detto dopo aver conquistato la maglia verde e prima di essere "rinchiusa" in casetta, con i suoi compagni della squadra dei Bianchi. Emma ha versato anche qualche lacrima salutando, temporaneamente, il rapper Biondo (finito nei Blu), con il quale ha stretto un forte legame.

Le assegnazioni per la prima puntata del serale

Emma Muscat è entrata nella scuola a metà del programma e all'inizio ha avuto evidenti difficoltà di relazione con le ragazze e si è sentita spesso incompresa, per la lingua, e per il suo modo di fare musica, discreto e senza eccessi. La prima puntata del serale, in onda questa sera su Canale 5, prevede tre fasi differenti: nella prima fase, Emma affronterà una prova corale insieme agli altri concorrenti e si esibiranno insieme a Laura Pausini, ospite della serata. Nella seconda fase il repertorio della cantante Maltese prevede: “Ciao Adios” di Anne-Marie, “My Immortal” degli Evanescence, “Photograph” di Ed Sheeran e “Vanità” di Giorgia. Per la prova speciale, curata da Luca Tommassini, canterà “A sky full of stars” dei Coldplay.

