Eva Henger Vs Alessia Marcuzzi, Venier e Bossari/ "Sto subendo bullismo professionale dopo l'Isola dei Famosi"

Eva Henger al veleno contro Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari. È ancora guerra dopo l'Isola dei Famosi 2018: "Sto subendo bullismo professionale"

07 aprile 2018 Anna Montesano

Non sia arresta la diatriba tra Eva Henger e la produzione dell'Isola dei Famosi. L'ex naufraga ha deciso di tornare all'attacco soprattutto nei confronti di Alessia Marcuzzi. Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, dove porta alla luce altri dettagli del trattamento che la produzione avrebbe nei suoi confronti. "Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? - esordisce la Henger su DiPiù - Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola", spiega ancora Eva. Poi scaglia l'attacco più duro: "Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo".

Eva Henger attacca Mara Venier e Daniele Bossari

Le accuse di Eva Henger non si fermano però ad Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex naufraga ne ha da dire anche sui due opinionisti: Mara Venier e Daniele Bossari. Alla prima dice: "Su Internet hai scritto che “ho la faccia come il c..o” ma poi durante l’Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Però mi chiedo: perché non ti sei scusata in diretta, a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?". E per Bossari: "Mi hai attaccato fin dall’inizio, hai detto che stavo raccontando menzogne, che il canna-gate era frutto della mia fantasia. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa". Una guerra che, insomma, non accenna a fermarsi: come risponderanno ora i destinatari di queste pesanti accusa della Henger?

