FABIO FAZIO IN RAI, CONTRATTO NON CONFORME/ Anac, ricavi incerti per Che tempo che fa: e la Corte dei Conti..

Fabio Fazio (foto da Lapresse)

Torna a far discutere il contratto milionario firmato da Fabio Fazio in Rai. Secondo l'Anac (Autorita` nazionale dell’anticorruzione) il 28 luglio 2017, giorno in cui è stata siglata l'intesa tra il conduttore e la tv di stato sulla base di un accordo quadriennale fino al 2021 (basato sul passaggio da Rai 3 a Rai 1 della trasmissione "Che tempo che fa)", la Rai si sarebbe arrischiata di fatto in una manovra "spericolata" dove le uniche certezze sono i costi, mentre lo stesso non si può dire dei ricavi. L'Anac nella sua delibera descrive "non conforme al codice dei contratti la stipula da parte di Rai spa del contratto preliminare con l’artista, prima, fra l’altro, che la societa` di produzione del format televisivo, con cui e` stato poi stipulato il contratto definitivo, venisse costituita". A detta dell'authority presieduta da Raffaele Cantone, "le stime effettuate dalla Rai, a fronte di costi certi e contrattualizzati senza particolari alee, presentano ricavi pubblicitari stimati sulla base di risultati di ascolto che rappresentano obiettivi da raggiungere, ma che potrebbero subire variazioni significative in caso di variazioni di share che dovessero essere registrate nel corso dell’intera programmazione".

I RISCHI E LA CORTE DEI CONTI

Per rendere chiaro il concetto, secondo l'Anac la Rai avrebbe fatto i conti senza l'oste: il pubblico. Cosa accadrebbe se il programma di Fazio facesse registrare un calo di ascolti tale da provocare un abbassamento dell'audience ed una fuga delle pubblicità? Secondo l'authority, "in caso di mancato raggiungimento degli attesi livelli di audience, Rai Pubblicita` dovra` presumibilmente compensare il maggior prezzo sostenuto dagli inserzionisti, producendo una riduzione degli effettivi ricavi prodotti dalla trasmissione". Insomma: dovrebbe pagare lo Stato. A tal proposito l'Anac ha deciso di trasmettere la delibera alla Corte dei Conti, ma nel mirino è finita anche la parte riguardante Fazio. Secondo l'analisi dell'anticorruzione, "risulta con l'artista essere stato sottoscritto un contratto preliminare, istituto questo non previsto e non ammesso nel caso di contratti da stipularsi nel rispetto anche delle regole del Codice dei contratti, anche quando si tratti di contratti esclusi che comunque restano subordinati ai principi generali della contrattualistica pubblica. In secondo luogo, circostanza ancora più anomala nella logica dei contratti pubblici, il contratto è stato sottoscritto da una persona fisica che ha assunto il ruolo di una sorta di garante, in qualità di socio di una persona giuridica che non era ancora nemmeno costituita al momento della stipula del preliminare".

