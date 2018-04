Fabri Fibra/ Il rapper pronto a inaugurare il tour con Boomdabash (Amici)

Fabri Fibra, il rapper ospite del talent di Canale 5: pronto a inaugurare il ritorno dei Boomdabash sulla scena musicale nella sua prossima tournée Le Vacanze Tour (Amici)

Fabri Fibra è pronto ad inaugurare il ritorno dei Boomdabash sulla scena musicale, grazie ad una collaborazione che prevede anceh la presenza di Jake la Furia. I due rapper italiano hanno firmato insieme alla band reggae più quotata del Salento il brano Barracuda, il singolo che dallo scorso 6 aprile sta tenendo banco in radio e in digital. Non è ovviamente un caso che la scelta del titolo si riferisca ad un grande predatore e che in questo caso diventi simbolo di rivincita, forza e determinazione. Fabri Fibra sarà inoltre uno dei super ospiti di Amici di Maria De Filippi per la prima puntata serale di questa sera, sabato 7 aprile 2018. Vedremo quindi il rapper alle prese con un contesto del tutto diverso, che in questi ultimi giorni ha sollevato pesanti critiche dai fan. Sui social sono stati tanti infatti a sottolineare come Fibra sia molto distante dal mondo del talent proposto dalla formula vincente della De Filippi, fin trppo anche solo per ricoprire il ruolo di ospite. Ed il tutto anche se è ormai caduto nel dimenticatoio il fatto che l'artista abbia già partecipato al programma nelle edizioni passate: i social si infiammano nonostante sia stato uno degli allievi a volere il noto rapper italiano al proprio fianco.

PRONTO PER I NUOVO TOUR

Fabri Fibra si prepara a registrare un nuovo successo grazie alla presenza importante in diversi scenari musicali. Dal nuovo sodalizio con Jake la Furia e Boomdabash fino a Le Vacanze Tour, la tournée che lo porterà in giro per l'Italia nei prossimi mesi. La data zero vedrà il rapper salire sul palco dell'Isola del Castello di Legnano, in provincia di Milano, il prossimo 30 giugno in occasione del Rugby Sound Festival, per poi proseguire con diverse tappe che sfioreranno fra le altre Brescia, Collegno, in provincia di Torino, Roma e Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La promessa è che l'estate sarà all'insegna della scaletta di Fabri Fibra, che interpreterà diversi brani del suo storico repertorio, come Fenomeno e Pamplona fino a Bugiardo e Tranne te. Successi che hanno contribuito a rendere Fibra il rapper più odiato dagli italiani, un titolo che ai suoi occhi acquista sempre più prestigio. L'artista infatti non nega la sua storia lotta virtuale con Fedez, giudicato ai suoi occhi fin troppo pop per essere definito un rapper e motivo che lo ha spinto, sottolinea Il Corriere della Sera, ad escludere l'artista milanese da Trx, la prima app-radio che ha creato al fianco di Salmo, Clementino e Guè Pequeno, per dirne alcuni.

