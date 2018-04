Federica Panicucci a Verissimo/ L’amore per Marco Bacini e il dolore per la morte del padre (7 aprile)

Federica Panicucci ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: dalla possibile chiusura di Mattino Cinque alla sua storia d'amore con Marco Bacini e la tragica morte del padre.

Federica Panicucci ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, sarà pronta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa? A cominciare dalla presunta rivalità con Barbara d'Urso. Entrambe di recente, proprio per questo motivo hanno ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia. La conduttrice di Mattino Cinque, festeggiando i dieci anni del programma si è "dimenticata" di citare la ruspante napoletana. "Ho ringraziato tutti i miei partner maschili - si è giustificata Federica Panicucci - Lei ha parlato benissimo di me e la ringrazio molto. Non l'ho citata perché non ho lavorato con lei direttamente. Approfitto della telecamera di Striscia la notizia per dire che non c'è nessun attrito tra noi due". Poi è stata la volta della sfuriata dietro le quinte contro Francesco Vecchi, reo di rubarle minuti preziosi durante la staffetta a due e la conduzione da parte di entrambi. Il giornalista infatti, si occupa della prima parte dedicata alla cronaca ed i drammatici fatti di attualità. Sempre Striscia, aveva mandato in onda un dietro le quinte niente male con la sfuriata della conduttrice.

Dopo il video mandato da Striscia la Notizia, l’indomani Federica Panicucci si è scusata in diretta con il collega. "Ci tenevo a scusarmi, perdonami Vecchi - ha detto la Panicucci - non ti ho risparmiato nulla. Ero molto arrabbiata, ti chiedo scusa. Sono umana, mi arrabbio ed è successo". "Quando si sbaglia bisogna ammetterlo", ha poi sottolineato la conduttrice pregando il collega di accettare le sue scuse. "Accetto senz’altro le scuse – ha replicato Vecchi - ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Però per quanto mi riguarda - stringendo la mano alla Panicucci - ci siamo chiariti e caso chiuso". Ultima stoccata invece, la possibilità che Mattino Cinque potesse chiudere per sempre i battenti. “Mediaset, dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe Mattino Cinque. Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone” riportava il settimanale “Chi”. Di seguito, la smentita della Panicucci su Instagram: “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di Mattino Cinque. Uso questa pagina per fare un po’ di chiarezza: nessuna chiusura improvvisa o sospensione. Mediaset sta giustamente pensando ad un programma sui mondiali di calcio che vada ad occupare lo spazio di Mattino 5 durante il periodo dei mondiali stessi. Mattino 5 pertanto chiuderà regolarmente l’8 giugno per tornare a settembre”.

Il compagno Marco Bacini e la perdita del padre

Cosa racconterà questo pomeriggio durante la chiacchierata con Silvia Toffanin nel corso di Verissimo? Si parlerà più della vita privata oppure questi spinosi aspetti televisivi verranno nuovamente presi in esame? La conduttrice di Mattino Cinque avrà modo di parlare del suo compagno Marco Bacini. Ai microfoni del talk show ha confessato: “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco – prosegue – non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”. Aria di fiori d’arancio per loro? “Non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che avendo due bambini, in queste cose bisogna essere serissimi”. Se l’amore le ha regalato dei momenti indimenticabili, la conduttrice ha dovuto fare i conti con la perdita del padre: “Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però – aggiunge – ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola”.

