Filippo Di Crosta/ Chi è? Veronica Peparini e Alessandra Celentano lo metteranno in difficoltà? (Amici 2018)

Filippo Di Crosta, il ballerino della Squadra Bianca non è apprezzato da Veronica Peparini e Alessandra Celentano: lo metteranno in difficoltà? (Serale Amici 2018).

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Filippo Di Crosta, ballerino della Squadra Bianca di Amici 2018, si appresta a prepararsi per il debutto al serale di oggi, non senza problemi. Ed infatti, così come si è evidenziato anche nel daytime di ieri pomeriggio, il danzatore campano non gode di certo della stima di alcuni docenti. Mentre proseguivano le prove in attesa del prime time, sono arrivati gli RVM con i giudizi dei docenti della scuola. Veronica Peparini per esempio, sembra assolutamente non apprezzarlo. “Filippo non mi piace [...] Ti rendi conto che l’asticella non si alza mai. È come se fosse sempre al saggio di danza, un bimbo”. Per lei il voto da dare al ragazzo è 5: “Non va mai al di là del compitino scolastico”, aggiunge ancora. Per stasera inoltre, ha deciso di assegnargli una coreografia in cui “verranno tutti i nodi al pettine [...] Sicuramente dove crollerà sarà il confronto schiacciante con i professionisti”. Filippo però non sembra essere intimidito dall’assegnazione e di contro, promette di tirare fuori tutta la sua personalità così come la tanto richiesta e attesa presenza scenica.

Mentre Filippo Di Crosta si prepara per la prima puntata del serale di Amici 2018 in onda su Canale 5, ha ricevuto le critiche di Veronica Peparini. A rincarare la dose ci ha pensato anche Alessandra Celentano, che ha avuto modo di definire il ballerino della Squadra Bianca “una patata lessa”. Poi aggiunge: “Se balla o non balla è uguale [...] Avevo delle aspettative che purtroppo non sono mai arrivate”. A questo punto il ballerino inizia ad innervosirsi: “Io mi sono scocciato di farmi dire tutte ste parole”. Questa sera avrà modo di dimostrare il suo talento oppure, sarà uno di quelli che più rischieranno l’eliminazione? Sicuramente lui insieme all’amica Valentina (anche lei nella stessa Squadra), sono i concorrenti che hanno più possibilità di lasciare lo show solo dopo pochissime puntate. Il ragazzo sotto il punto di vista dello studio pare essere completo, ed infatti ha iniziato a studiare danza a 12 anni, facendo prima classica e moderna e poi anche hip hop. Vedremo se tra poche ore, sarà veramente in grado di stupirci.

