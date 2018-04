Francesco Vecchi vs Federica Panicucci/ Chi è il volto di Mattino 5 che l'ha fatta infuriare: cosa è successo?

Francesco Vecchi è il giornalista che dal 2015 affianca Federica Panicucci nella conduzione di Mattino 5, noto contenitore mattutino della rete ammiraglia di Mediaset.

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5

Francesco Vecchi è il giornalista che quotidianamente condivide con Federica Panicucci lo spazio di Mattino 5 occupandosi prevalentemente di politica, attualità e spettacolo. Proprio a causa dei tempi sempre più ristretti, il noto conduttore qualche settimana fa si è involontariamente ritrovato al centro di un'accesissima querelle, nata dall'ira della sua collega che non gli ha perdonato un piccolo ritardo nel passaggio della linea. A portare alla ribalta la polemica è stato un fuori onda trasmesso dal celebre tg satirico di Antonio Ricci, che ha svelato al mondo intero le parole che Federica Panicucci, credendo di non essere ascoltata, ha riservato al suo malcapitato compagno di avventura. Da "figlio di buona donna", a "questo è un cretino!" fino all'imperdonabile "quando a settembre sarai a casa tua, forse ti dispiacerà un po’ di più": sono molteplici le frasi avvelenate pronunciate dalla furiosa conduttrice, che qualche giorno dopo, di fronte all'ira dei social, ha scelto di porgere le sue scuse al suo collega.

FRANCESCO VECCHI, UNA LAUREA ALLA BOCCONI E UN PASSATO NEGLI STATES

Francesco Vecchi, classe 1982, è il volto che dal 2016 affianca Federica Panicucci nel noto contenitore mattutino di Canale 5. Laureato all'Università Bocconi in Discipline Economiche e Sociali, ha scelto di approfondire i suoi studi in Germania, precisamente a Kiel, e successivamente a Philadelphia, dove ha perfezionato le sue conoscenze presso la Wharton School of the University of Pennsylvania. Conduttore, giornalista e consulente aziendale è oggi fra i volti più amati di Canale 5, ma in pochi sanno che è autore di ben due romanzi, di un'opera teatrale e di alcuni racconti. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia nel 2002 sulle frequenze di Radio Capital, fino ad approdare nella redazione di Mediaset nel 2004, dove si occupa prevalentemente di sport. Inviato per il Campionato mondiale di calcio nel 2010 in Sudafrica e nel 2010 per gli europei di Polonia e Ucraina, per qualche tempo firma la rubrica settimanale "Le pagelle" per la trasmissione sportiva Controcampo, prima di approdare, nel 2013, a Tgcom24. Dopo aver condotto "Prima Pagina" per il Tg 5, per lui si aprono le porte di "Mattino 5", dove dal 2015 affianca con successo Federica Panicucci.

