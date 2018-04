Franco Terlizzi, Verissimo/ Fuori dall’Isola dei Famosi per crollo fisico o emotivo? La verità dalla Toffanin

Franco Terlizzi ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: dall'abbandono all'Isola dei Famosi alle accuse di omofobia, ecco tutte le dichiarazioni dell'ex pugile.

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Franco Terlizzi è uscito dall'Isola dei Famosi semplicemente per un problema di salute oppure dietro la sua decisione si nasconde altro? Questo è l'interrogativo degli estimatori del programma in onda su Canale 5, dopo la decisione da parte dell'ex pugile di abbandonare la "competizione". Questo pomeriggio, Terlizzi sarà ospite di Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo che ospiterà anche Lorella Cuccarini, Federica Panicucci e altri volti del mondo della musica e della televisione. Dopo essere tornato in Italia, Franco si è concesso le prime interviste. Tra le pagine del settimanale Spy, l'uomo barbuto ha svelato di avere perso molti chili in Honduras: "Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore. Ho perso 30 kg, avuto un crollo fisico e mentale. Forse ho voluto dimagrire troppo: ero quello che mangiava meno di tutti".

Franco Terlizzi, nel corso della sua intervista tra le pagine del settimanale Spy, racconta ancora il suo calo di peso durante l’Isola: “Quando mi hanno pesato prima di partire per l'Honduras il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti. Mangiavo meno di tutti gli altri, forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto" ha confessato. Poi ha voluto ribadire che in un programma come questo, le privazioni sono tante ed anche una roccia come lui può crollare. Silvia Toffanin durante Verissimo, avrà modo di fare capire al pubblico che tipo di crollo ha avuto Terlizzi? Ed infatti, prima di uscire dall’Isola dei Famosi ha litigato con tutti, specie con Amaurys Perez. Riguardo gli altri componenti del cast, a Spy ha dichiarato di fare il tifo per Nino Formicola (Gaspare) che ha giudicato da sempre una persona autentica e sincera. Nonostante la stima per l’amico, non disdegna nemmeno la potenziale vittoria di Alessia Mancini “perché è stata coerente dall'inizio alla fine”. E Jonathan e Bianca? “sono le persone più false che abbia incontrato in vita mia”.

Le accuse di omofobia

Franco Terlizzi però, oltre alle accuse dei naufraghi, in questi mesi ha dovuto fare i conti con Craig Warwick che, appena uscito dall’Isola dei Famosi lo ha accusato di essere omofobo: “Assurdo. Ho molti amici gay. Pensi che al mio paese fuori dal bar c’è un ragazzo di colore che chiede qualche moneta e mi sorride sempre, perché sa che io non solo gli pago la colazione, ma la faccio insieme a lui. Questo per dire che non ho alcun tipo di pregiudizio. Per me le persone sono tutte degne di rispetto, ma poi pretendo rispetto anche io”, ha confessato sempre tra le pagine del settimanale Spy. Di seguito ha parlato del figlio Michael svelando di essere molto fiero di lui e confermando la sua partecipazione al Grande Fratello 15. “Io glielo dicevo che era un bel ragazzo e che doveva farsi notare. Lui però è molto tenero, ingenuo. Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. Ora farà il Grande Fratello”. E su Vladimir Luxuria? “Luxuria ha un’intelligenza pazzesca, è una bella persona. Se nasce qualcosa tra lei e mio figlio, non c’è problema. Basta che non mi chiami papà”.

