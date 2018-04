GIAMPIERO INGRASSIA/ A teatro con Lorella Cuccarini: "Cerco spettacoli che regalino emozioni" (Verissimo)

Giampiero Ingrassia, reduce dal successo della commedia "Non mi hai detto ti amo", oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Verissimo assieme a Lorella Cuccarini

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Giampiero Ingrassia e Lorella Cuccarini (Fabebook)

Reduce dal suo ultimo successo teatrale, Giampiero Ingrassia oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Verissimo, dove avrà la possibilità di presentare il suo nuovo spettacolo, "Non mi hai più detto ti amo" di Gabriele Pignotta, che lo vede nuovamente al fianco di Lorella Cuccarini. "È una commedia agrodolce: si ride, si sorride, ma anche si riflette e scende qualche lacrimuccia", ha confermato Giampiero Ingrassia raggiunto da Daniela Zacconi per il corriere della Sera, "il mio Giulio è il classico marito medio italiano: carino, va a lavorare, porta i soldi a casa… ma la gestione della casa e della famiglia è interamente a carico della moglie". L'attore, nelle ultime settimane, ha inoltre ottenuto uno straordinario successo con "Hairspray", una commedia che l'ha visto calarsi nei panni di panni di Edna, una donna curvy e piena di grinta, per puntare il dito contro alcuni fra i mali più letali della nostra società: l'intolleranza, il razzismo, la discriminazione e il bullismo.

GIAMPIERO INGRASSIA ANCORA AL FIANCO DI LORELLA CUCCARINI

"A me piace cambiare. Ogni volta mettendoci il cuore": è con queste parole che Giampiero Ingrassia, raggiunto dal corriere della Sera, ha spiegato il suo bisogno di calarsi sempre in nuovi personaggi e nuove sfide. L'attore, che oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ammesso che nei suoi ruoli cerca sempre di scovare qualcosa di diverso, soprattutto "spettacoli non banali", per regalare ai suoi spettatori grandi emozioni e profondi spunti di riflessione. E, fra un'opinione e l'altra, nei suoi recital non può di certo mancare la risata, un elemento dal suo punto di vista fondamentale al raggiungimento dell'obiettivo preposto. Nella nuova commedia, che mescola temi leggeri ad argomenti più impegnativi, Giampiero Ingrassia è nuovamente al fianco di Lorella Cuccarini, sua inseparabile collega nel musical "Grease" e per la prima volta alle prese con la prosa: "Sono molto contento - ha ammesso l'attore - tornare a lavorare con Lorella dopo vent'anni è stato fichissimo!".

