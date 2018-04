Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La rivalsa vien danzando: pronti al recupero! (Ballando con le stelle 2018)

Gessica Notaro e Stefano Oradei, la rivalsa vien danzando: pronti al recupero dopo la percedente performance non proprio ottimale; (Ballando con le stelle 2018).

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle, Gessica Notaro e Stefano Oradei in gara

Gessica Notaro potrebbe essere la potenziale vincitrice di questa 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018. In coppia con Stefano Oradei, l'ex Miss sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato, ha avuto modo di dimostrare tutto il suo valore. Nonostante le sue grandissime potenzialità, la scorsa puntata non ha convinto appieno la giuria. Dopo le prime tre esibizioni da vera protagonista indiscussa, forse si è fatta sentire un poco di fatica e così, complice anche la febbre, nell'interpretazione di "Più bella cosa", brano di Eros Ramazzotti, non ha brillato come le prime volte. Dopo la sua performance, Carolyn Smith ha esordito con il suo giudizio: "Mi dispiace sono delusa, è stato un live pesante, non elegante, non spiritoso, una performance non all’altezza dell’ultima settimana”. Fabio Canino poi ha rincarato la dose di critiche: “È stato tutto pesante, come se fosse rallentato”. Dopo il giudizio non esattamente positivo da parte della giuria di Ballando, la concorrente in gara ha ugualmente voluto ringraziare Ramazzotti, autore e interprete della canzone: “Vorrei cogliere l’occasione di ringraziare Eros, che è una delle persone che mi sono state più vicine”.

Gessica Notaro sta cercando di voltare pagina ma il suo cammino è ancora lungo e pieno di curve pericolose. Ed infatti, proprio durante Ballando con le stelle, l’ex Miss in più di una occasione ha tirato in ballo la terribile tragedia che ha visto protagonista il suo ex fidanzato Edson Tavares che le ha brutalmente tirato l’acido in pieno viso. I legali dell’uomo hanno fatto sapere a tal proposito che: “Gessica Notaro dovrebbe apprezzare le sue nuove e meritate opportunità professionali, evitando la commistione tra spettacolo e vicenda giudiziaria”. Naturalmente la Notaro parla della vicenda anche per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evitare che gesti di questo tipo, possano tragicamente trasformarsi in femminicidi. A tal proposito, in diversa della ragazza è scesa in campo la criminologa Roberta Bruzzone: “Lei può dire tutto quello che vuole, quando vuole e dove vuole”. Stasera siamo sicuri che Gessica e Stefano ci regaleranno una nuova performance capace di farci dimenticare le piccole inesattezze della scorsa puntata.

