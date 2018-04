Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Video, dopo "Welcome to the jungle” ci riprovano (Ballando con le stelle)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando dopo l'esibizione di "Welcome to the jungle” a ritmo di Samba, la coppia ci riprova: cosa faranno per stupire la giuria? (Ballando con le stelle)

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando dopo il rischio eliminazione devono regalare al pubblico il meglio di loro. Tra la coppia, pare esserci del fortissimo feeling anche spente le telecamere. A questo punto, vedremo se il modello di origini siciliane, con il passare del tempo avrà modo oppure no di confermare questa indiscrezione. Nel frattempo, nonostante la bellezza, rischia pian piano di diventare il famoso “bello che non balla” di cui tutti vorrebbero occuparsi. Ma chi è Giaro? In tanti i telespettatori che si chiedono quale sia il ruolo del giovane riccioluto all’interno del mondo della televisione. Ed in sintesi, non sbagliano nemmeno molto nell’interrogarsi visto che Giarratana è famoso esclusivamente sul web. Per la fascia di età più avanti con gli anni quindi, talvolta identificare alcuni personaggi appare difficoltoso. Scopriamo in dettaglio chi è il modello prima di rivederlo durante la quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 in onda stasera su Rai1. Il ragazzo è sui social dal 2011, e proprio in quell’anno ha iniziato a pubblicare le sue fotografie anche su Instagram riscuotendo un successo mondiale.

Giaro Giarratana oltre ad essere un modello ed influencer è un grande appassionato di viaggi. Ultimamente infatti, ha anche aperto il suo sito personale dove racconta ai follower tutte le sue strepitose avventure in giro per il mondo. Sbarcando a Ballando con le stelle, ha catturato il pubblico anche per la simpatia e la sua passione per l'Italia. Il gossip inoltre, ha parlato anche di un potenziale flirt con Lucrezia Lando ma per il momento, sotto questo punto di vista non si sono voluti esporre più del dovuto. La coppia questa sera finirà nuovamente a rischio eliminazione? La quinta puntata di Ballando con le stelle 2018, dovrà per forza di cose regalare un nuovo "gradino" in più per portarli ad un livello successivo. Vedremo cosa deciderà di fare il pubblico mentre i follower su Instagram, di certo non gli stanno negando enorme solidarietà e affetto. Cliccate qui per visionare l’esibizione della scorsa puntata in un Samba sulle note di "Welcome to the jungle".

