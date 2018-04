Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ “Godetevi lo scandaloso tango!”, la provocazione (Ballando con le stelle)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: “Godetevi lo scandaloso tango!”, la provocazione dell'esperto di moda di "Detto Fatto" che replica a Lando Buzzanca (Ballando con le stelle).

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Giovanni Ciacci è pronto come non mai per scendere in pista con Raimondo Todaro. La quinta puntata di Ballando con le stelle 2018, dopo le precedenti polemiche, dovrebbe vedere la coppia di artisti ballare molto vicini, creando lo "scandalo" di cui ironicamente ha sempre parlato l'esperto di moda di "Detto Fatto". Ultimamente, sulle loro esibizioni ha espresso un parere anche Lando Buzzanca. L'attore siciliano infatti, interpellato tra le pagine del settimanale Oggi, non è stato affatto clemente: "Non ho nulla contro i gay, facessero in libertà quello che vogliono. Ma trovo ridicolo che si sposino e trovo patetico che ballino in tv emulando qualcosa che, almeno a Ballando, mi pare fuori contesto". Per tutta risposta Ciacci, ha avvertito l'uomo in maniera dissacrante: “Che sabato sera si goda uno scandaloso tango!”. A questo punto non vediamo l’ora di vederli esibire e scoprire anche il pensiero di Ivan Zazzaroni che durante le precedenti performance ha preferito non votarli.

Se il punto di vista di Lando Buzzanca ci riporta ai primi ‘900, a ricordarci di essere entrati da poco nel 2018, ci ha pensato Nathalie Guetta. L’attrice anche lei concorrente di Ballando con le Stelle, interrogata sulla questione da TV Sorrisi e Canzoni, ha risposto: “Li trovo molto divertenti, non grotteschi. (…) Ho visto dei film dove anche Fred Astaire ballava il tip tap assieme a un altro uomo. Questa polemica francamente non la capisco”. A questo punto siamo curiosissimi di scoprire cosa accadrà questa sera con lo “scandaloso tango” che ci ha promesso Giovanni Ciacci. Vedremo se questa volta, la coppia di ballerini farà contento Ivan Zazzaroni esaudendo le sue richieste di vederli danzare veramente insieme. Intervistato da Panorama pochi giorni prima del debutto, lo stesso Ciacci aveva affermato che la sua scelta era nata proprio da una provocazione: “Per me è assolutamente naturale ballare con un uomo. La mia partecipazione è nata per caso con una mia provocazione. “Io voglio ballare con un uomo”, ho detto a Milly Carlucci quando mi ha invitato a partecipare a Ballando on the road. Pensavo avrebbe detto di no, invece il giorno dopo mi ha chiamato ed è cominciato tutto”.

