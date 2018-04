Giulia Michelini, Serale Amici 2018/ L’attrice ritrova il suo ex Marco Bocci, nuovo gossip in arrivo?

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Giulia Michelini, Amici 2018

Giulia Michelini dopo i tanti ruoli in serie TV e film di successo, questo sabato sera si cimenterà in una nuova avventura vestendo i panni di giudice esterno nella commissione del serale di Amici 2018, in partenza questa sera con il suo primo appuntamento. Lo scorso 28 marzo, proprio l'attrice è stata acciuffata dagli irriverenti amici de Le Iene Show per una intervista singola che ha fatto emergere anche interessantissime dichiarazioni. “Io sono in prima linea. Se c’è bisogno di fare qualcosa di concreto io sono braccio armato, in questo senso”, ha immediatamente confessato in riferimento alle molestie sul lavoro e le ultime su Fausto Brizzi. "Mai stata molestata - ha precisato ancora - vari sorrisetti ma ho sempre avuto il sale in zucca per fermare qualcosa prima che diventasse imbarazzante. Nessun produttore mi ha mai chiesto di essere carina con lui in quel senso, neanche un regista. Come avrei reagito? Non bene, credo. Uno schiaffo? No, non c’è bisogno di arrivare a tanto".

Giulia Michelini ad Amici ritrova Marco Bocci…

Giulia Michelini nel corso della sua intervista con Le Iene, ha affermato di non avere mai notato alcun comportamento a "rischio" per quanto riguarda Fausto Brizzi. Nonostante questo, ha voluto ugualmente firmare il manifesto antiviolenza sottoscritto da numerosissime donne del mondo dello spettacolo italiano. Tra gli ultimi impegni televisivi della Michelini, ad inizio stagione l’attrice era tornata nelle case degli italiani nuovamente nelle vesti di Rosy Abate, la mafiosa siciliana che, dopo avere gettato il passato alle spalle voleva ricominciare anche grazie al ritrovamento del piccolo Leonardino, il figlio che credeva morto. Giulia farà parte della commissione esterna di Amici 2018 proprio con una sua ex fiamma: Marco Bocci. Ed infatti durante Squadra Antimafia, i due validi attori facevano sognare gli estimatori non solo durante la fiction di TaoDue ma anche fuori dalle telecamere per via di una storia d’amore appassionata. L’attuale compagna dell’attore umbro accoglierà di buon grado questa ritrovata unione? Staremo a vedere in che modo potrebbe alimentarsi il gossip…

