Grande Fratello 2018/ Anticipazioni e cast: Ilary Blasi pronta a dare battaglia?

E' guerra tra Ilary Blasi e Barbara D'Urso? Il cast vip e gli opinionisti (già ex gieffini) potrebbero causare maretta tra le due conduttrici, come andrà a finire?

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Ilary Blasi, Grande Fratello Vip

Guerra fredda tra Barbara D'Urso e Ilary Blasi? Sembra proprio che il Grande Fratello 2018 stia mettendo a dura prova i nervi della bella conduttrice della versione vip che non ha intenzione di stare a guardare mentre la sua edizione, o possibile, le viene strappata via da Barbara D'urso. Sarà proprio la napoletana la conduttrice dell'edizione nip in onda tra due settimane e dopo quasi tre anni di pausa. Fin qui niente di male se non fosse che, insieme a concorrenti nip, ci saranno alcuni figli di e fidanzati di, volti noti soprattutto delle trasmissioni di Canale 5 e della stessa Barbara D'Urso. A quanto pare la diatriba è appena iniziata e mentre la Blasi, sembra, è pronta a dare battaglia per via di questa edizione troppo vip e poco nip, c'è chi loda il lavoro della D'Urso che non sarà una semplice conduttrice del programma ma ne sarà l'autrice.

GUERRA FREDDA O SOLO GOSSIP?

L'impronta della conduttrice napoletana è già abbastanza chiara e non solo per via del suo ritorno alla conduzione dopo tre edizioni di successo (che arrivarono a battere addirittura il Festival di Sanremo) ma per via dei primi nomi del possibile cast dell'edizione 2018. Dal toy boy di Lory Del Santo al figlio di Franco Terlizzi, Michael, da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti, alla possibilità che ci sia Serena Garitta con un ruolo speciale. Tutto lascia pensare che Domenica Live, Pomeriggio 5 e il trash a cui siamo abituati si leghino perfettamente in una bomba che nel prime time di Canale 5 sicuramente riuscirà a raggiungere ascolti record con buona pace di Ilary Blasi, se davvero fosse preoccupata.

