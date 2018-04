Heather Parisi/ Serale Amici 2018: dopo NemicAmatissima si torna in Italia con un inedito ruolo di giudice

Heather Parisi, Serale Amici 2018: dopo NemicAmatissima al fianco di Lorella Cuccarini, l'americana torna in Italia con un inedito ruolo di giudice per il programma di Maria De Filippi.

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Heather Parisi, serale di Amici 2018

Se dovessimo ricomporre in breve tempo la straordinaria carriera di Heather Parisi, non sarebbe affatto semplice riassumerla in poche righe. La ballerina americana questa sera debutterà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset nel ruolo di giurata della commissione esterna della 17esima edizione del serale di Amici 2018. Simpatica come poche ma dotata di un caratterino niente male, la showgirl non avrà assolutamente peli sulla lingua ecco perchè, se fossimo dalla parte dei ballerini, avremmo sinceramente un poco di sana "strizza" per i suoi giudizi tecnici. Amatissima dal pubblico degli anni '80-'90, Heather è un volto televisivo che gli italiani non hanno mai dimenticato. Il suo modo di danzare e di creare energia con il ballo, appare essere - ad oggi - ancora una dote rarissima da potere ritrovare sul palcoscenico. La Parisi ha avuto da sempre ciò che attualmente Mara Maionchi e company chiamano "X Factor". La ballerina e presentatrice tornerà in televisione dopo la passata stagione sulla Rai con il format al fianco di Lorella Cuccarini dal titolo "NemicAmatissima".

Heather Parisi, la carriera

Classe 1960, Heather Parisi ha compiuto 58 anni lo scorso 27 gennaio. Nata a Los Angeles, la sua carriera in Italia è cominciata con Franco Miseria, il famoso coreografo che l'ha scoperta nel lontano 1978. L'uomo la portò da Pippo Baudo e dopo un provino strabiliante, nel 1979 ha debuttato proprio in Rai con "Luna Park", protagonista della sigla di apertura cantata dai New Trolls. Nella sua danza di allora c’era di tutto: creatività, espressione, energia e innovazione. Heather infatti, aveva oggettivamente portato nel nostro Paese un nuovo modo di fare musica e di danzare. Sicuramente ben lontano da Lorella Cuccarini ed Alessandra Martines che da sempre, si “confrontarono” con lei evidenziando però uno stile più classico. Poi fu la volta di "Fantastico", un successo inimmaginabile che le regalò anche la sigla e il boom di "Discobambina" interamente interpretata da lei. Nel 1983 arrivò "Paradise" con Oreste Lionello e Milva. Poi si torna nuovamente a "Fantastico" e arriva anche il debutto al cinema nel 1986 con "Grandi Magazzini", pellicola corale di grande successo. Successivamente anche il debutto a Mediaset con “Finalmente venerdì” al fianco di Mike Bongiorno e una lunga serie di soddisfazioni.

Heather Parisi ritrova ad Amici l’ex Tommassini

Nel contempo, anche la vita privata andrà bene con il matrimonio con l’imprenditore emiliano Giorgio Manenti nel 1993 e l'arrivo di Rebecca Jewel un anno dopo le nozze. La seconda figlia arriva invece a sei anni di distanza dalla relazione con il noto ortopedico Giovanni Di Giacomo. Mentre all'età di 50 anni sono anche arrivati i due gemelli. Nel 2011 la coppia con i figli si è trasferita ad Hong Kong. Dopo alcuni anni lontana dall'Italia è arrivato NemicAmatissima: “In questi anni ho ricevuto proposte di ogni genere e non avrei mai accettato se non avessi avuto la certezza che questo programma sarà qualcosa di diverso dalla classica operazione nostalgia", aveva rivelato tra le pagine del settimanale Oggi. Anche Heather Parisi esattamente come Giulia Michelini, ritroverà un suo ex fidanzato. Ed infatti agli inizi della carriera, Luca Tommassini ha avuto una storia proprio con la ballerina americana. Alcuni anni fa, l’attuale coreografo di Amici aveva dichiarato: “Quando dico della Parisi tutti si stupiscono, “non era froci*?”, ma io della mia sessualità ho sempre fatto che caz*o volevo: state tranquilli che all’orgasmo ci arrivo, e pure bene!”.

