IL PRESCELTO/ Su Iris il film con Nicolas Cage e Ellen Burstyn (oggi, 7 aprile 2018)

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il prescelto, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 aprile 2018 alle ore 21:00. Una pellicola horror che è stata diretta nel 2006 da Neil La Bute, regista americano famoso per aver curato la regia di film come Nella società degli uomini, Il funerale è servito, La Terrazza sul Lago, Possession una storia romantica e Velvet il prezzo dell'amore. Nel cast di protagonisti de Il prescelto troviamo attori del calibro di Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Keith Van, Francesco Roy e Molly Parker. Le musiche del film sono state curate da Angelo Badalamenti, musicista di origine italiana che ha curato colonne sonore di un certo rilievo come Arancia rosso sangue, Beach Holy Smoke fuoco sacro, Una lunga domenica di passioni e Una fragile armonia. L'intera trama de Il prescelto riprende la storia narrata nel film The wicker Man, realizzato nel 1973 ed interpretato da Edward Woodward. Anche se non appare nel cast di attori protagonisti del film ne Il prescelto è presente anche Aaron Eckhart in un piccolo ruolo. Aaron Eckhart ha collaborato In diverse occasioni con il regista Neil La Bute, in film come Possession una storia romantica, Nella società degli uomini, Amici e vicini e Betty love. Ma vedimao insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PRESCELTO, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Il poliziotto Edward Malus riceve una strana lettera contenente la richiesta d'aiuto da una sua ex fidanzata che non rivede da tantissimi anni. Colto da una strana sensazione di malinconia, decide di partire e approda su una misteriosa isola nota col nome di Summersisle. Qui scopre che la sua ex fidanzata ha smarrito sua figlia e necessità del suo aiuto per riuscire a ritrovarla. Sull'isola, Edward dovrà fare i conti con una strana tribù fortemente ecologista e femminista. Poco dopo scopre che la bambina scomparsa potrebbe essere sua figlia. Alcuni indizi lo portano a sospettare che la ragazzina possa essere stata rapita per essere poi offerta in sacrificio ad alcuni dei protettori di Summersisle. Nel finale Edward scopre che si tratta di un'astuta messa in scena e che sarà proprio lui ad essere rapito e sacrificato per mano della piccola Rowan, la ragazzina per la quale era approdato sull'isola.

