Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini, nuove accuse a Jonathan: "Una persona che non mi piace"

Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Nuove rivelazioni della naufraga

07 aprile 2018 Anna Montesano

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

L'avventura all'Isola dei Famosi sta per concludersi. I naufraghi sono ormai allo stremo delle forze, ma tengono duro in vista della finalissima che si terrà il 16 aprile in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore è finalmente rientrato l'allarme per quanto riguarda Amaurys Perez, che dopo aver accusato un brutto malore è tornato dai compagni che lo hanno accolto a braccia aperte. “Sono stato veramente un incosciente a tirare così a lungo la corda. Si possono fare le cose con moderazione, non fare il macho latino. L’isola 1, Perez -10. Ora mi posso scordare di stare in acqua tutto il giorno” ha ammesso Perez, che si è però messo subito all'opera per aiutare i compagni nelle mansioni giornaliere. Una forza che il naufrago, che è anche il primo finalista, dovrà dosare per non rischiare ulteriori danni.

Alessia Mancini e Jonathan Kashanian: la rivalità continua

Intanto si acuiscono le rivalità tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Se quest'ultimo ha deciso di godersi gli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018 in pace e nel rispetto del prossimo, la Mancini continua a pensare allo scontro in diretta e torna ad accusare il naufrago. "Io lo sapevo che sarebbe stata una puntata movimentata. Sapevo benissimo quello che avevo detto e sapevo che avrebbero approfittato delle mie parole. - dichiara Alessia - Io l'ho messo alla prova su una cosa che lui mi aveva detto, per avere la conferma di chi è veramente. E chi è veramente? Una persona che ha negato una cosa che mi aveva detto". La riflessione di Alessia Mancini, che potrebbe costare cara a Jonathan, continua: "Era una cosa sconveniente e quindi si è rimangiato le parole. Non è una persona che mi piace. Non è una persona con cui io voglio condividere delle cose. Mi dice: ‘Non capisco perché dopo due mesi io non riesco a ottenere la tua approvazione'. Intanto, perché la cerchi? Chi sono io che ti devo dare la benedizione o l'approvazione'".

