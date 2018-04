L'ESERCITO DELLE DODICI SCIMMIE/ Su Iris il film con Bruce Willis (oggi, 7 aprile 2018)

L'esercito delle dodici scimmie, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Bruce Willis, Brad Pitt e Madeleine Stowe, alla regia Terry Gilliam. Il dettaglio della trama.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE BRAD PITT

Il film L'esercito delle 12 scimmie va in onda su Iris oggi, sabato 7 aprile 2018, alle ore 23.15. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata affidata alla regia di Terry Gilliam. L'intera trama trae ispirazione da una pellicola francese degli anni '60 ambientata in un mondo post apocalittico in cui l'unica via di scampo per l'umanità è tentare di tornare indietro nel tempo per cambiare il futuro. A interpretare il personaggio protagonista di James Cole è uno straordinario Bruce Willis, affiancato da un giovanissimo Brad Pitt, che nell'Esercito delle 12 scimmie interpreta l'eclettico personaggio di Jeffrey Goines. Il regista del film Terry Gilliam ha esordito nel mondo della regia statunitense proprio grazie a questo film di grande successo internazionale. Tra i suoi più grandi successi cinematografici realizzati negli anni successivi, citiamo Jupiter il destino dell'universo e Le avventure del Barone di Munchausen. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ESERCITO DELLE DODICI SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM

La razza umana è ormai totalmente estinta e circa l'un percento della popolazione mondiale è sopravvissuta a un vero e proprio olocausto provocato da una patologia virale che ha ucciso in poco tempo miliardi di persone. Siamo nel 2035 e le cause reali l'epidemia non sono ancora state chiarite del tutto. Per tentare di scoprire il perché di quanto accaduto e trovare un eventuale antidoto, un gruppo di ricercatori decide di inviare nel passato James Cool, criminale al quale viene promessa la libertà vigilata se accetterà di prendere parte alla missione. James, in realtà non ha scelta e viene così catapultato nel 1990, dove dovrà mettersi sulle tracce del fantomatico gruppo noto come L'esercito delle 12 scimmie, considerato il principale colpevole dell'estinzione dell'intera umanità. Poco dopo il suo arrivo James verrà arrestato e rinchiuso in un struttura detentiva dove conoscerà Jeffrey Goines, il futuro capo dell' Esercito delle 12 scimmie. Riuscirà James a scoprire la terribile verità che si cela dietro il futuro apocalittico dal quale proviene?

