LORELLA CUCCARINI/ "Dopo il musical volevo mettermi alla prova" (Verissimo)

Lorella Cuccarini questa sera sarà fra gli ospiti di Verissimo per presentare la sua nuova commedia dal titolo "Non mi hai più detto ti amo". con lei anche Giampiero Ingrassia

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Lorella Cuccarini (Facebook)

Per la pagina dedicata al teatro, Silvia Toffanin questo pomeriggio aprirà le porte di Verissimo a Lorella Cuccarini, che proprio in questi giorni ha debuttato con Giampiero Ingrassia nella commedia dal titolo "Non mi hai più detto ti amo". "Dopo vent’anni di musical, dove i ruoli offrono caratteri molto bene delineati, a volte addirittura un po’ stereotipati, volevo mettermi alla prova per vedere se avrei avuto la credibilità di portare in scena tutte le sere un ruolo così", ha rivelato infatti la nota showgirl, che raggiunta da Daniela Zacconi per il corriere della Sera ha sottolineato la diversità fra il suo nuovo ruolo e quello interpretato lo scorso autunno nei panni della "Regina di ghiaccio". La sua nuova sfida sul palco, infatti, è quella di dare vita a dei personaggi quanto più possibile simili a quelli del mondo reale, per una prova che definisce "faticosa ed esaltante" ma, allo stesso tempo "una bella conferma".

LORELLA CUCCARINI E IL SODALIZIO ARTISTICO CON GIAMPIERO INGRASSIA

Lorella Cuccarini questa sera la possibilità di raccontarsi a Verissimo alla luce della sua nuova esperienza teatrale, senza dimenticare i suoi successi più recenti e il passato che l'ha resa "la più amata dagli italiani". Assieme a lei, per presentare la nuova commedia teatrale dal titolo "Non mi hai più detto ti amo", ci sarà anche Giampiero Ingrassia con il quale il sodalizio artistico ha avuto inizio nel 1997 nel fortunato musical dal titolo "Grease". "È stato un vero piacere ritrovare Giampiero che già mi tenne a battesimo nel musical e ora lo ha fatto per la prosa", ha ricordato la showgirl raggiunta dal Corriere della Sera, dove ha sottolineato inoltre la loro nuova maturità artistica alla luce del suo più recente passato teatrale: "In questi anni siamo cresciuti, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale: ed è la nostra esperienza di vita che portiamo sul palco tutte le sere". Nelle sue parole, anche un ritratto del personaggio al quale dà vita, una donna che con il suo coraggio riesce a "trasformare un momento di grande difficoltà in un’occasione di crescita per tutta la famiglia"

