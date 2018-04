LUPIN III - GREEN VS RED/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Shigeyuki Miya (oggi, 7 aprile 2018)

Lupin III - Green vs Red, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Stefano Onofri e Sandro Pellegrini, alla regia Shigeyuki Miya. Il dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA SHIGEYUKI MIYA

Il film d'animazione Lupin III - Green vs Red va in onda su Italia 1 oggi, sabato7 aprile 2018, alle ore 23.10. La pellicola, a differenza delle precedenti, è stata diretta dal giovane regista giapponese Shigeyuki Miya. I precedenti film della Saga cinematografica dedicata a Lupin III sono stati invece diretti da Mamoru Hamatsu, altro regista nipponico famoso in patria ma praticamente sconosciuto all'estero. Lupin III - Green vs Red, rappresenta il seguito di Lupin III Il ritorno di Pycal. Il film, prodotto nell'aprile del 2008, è stato realizzato per festeggiare i 40 anni dalla prima messa in onda del cartone animato dedicato a Lupin terzo, una data che in Giappone ha coinciso con l'uscita del film in versione DVD. Per la TV italiana non si tratta di una prima visione in quanto Lupin III Green vs Red è stato proposto in diverse occasioni anche in prima serata, sempre su Italia 1. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LUPIN III - GREEN VS RED, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il grande ladro internazionale Lupin III sembra ormai sparito nel nulla. Intanto una lunga schiera di mitomani che cercano di emulare le sue straordinarie gesta, iniziano a moltiplicarsi in giro per il mondo tentando di sostituirlo. Uno di loro viene colto in flagrante e tratto in arresto gettando nello sconforto il resto dei finti Lupin che vedono così la loro reputazione completamente messa a repentaglio. La grande schiera di emulatori di Lupin III decide così di tentare il tutto per tutto pur liberare il loro collega appena arrestato. Poco dopo, però, l'intero gruppo viene tratto in arresto. Tutti tranne uno, Yasuo. Il suo obiettivo è quello di incastrare il vero Lupin per sostituirlo una volta e per tutte. Per farlo decidere di mettere a segno un colpo epocale, prendendo di mira il cubo di ghiaccio, un preziosissimo manufatto che ha catturato l'attenzione anche del vero Lupin. Chi avrà la meglio tra i due?

