Laura Pausini, ospite al serale di Amici 2018/ L'esibizione insieme alle due squadre bianca e blu

Laura Pausini questa sera aprirà la prima delle tre fasi del serale di Amici 17 e accompagnerà le due squadre in una esibizione corale. Info, news e dettagli...

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Laura Pausini

A tagliare il nastro della prima puntata del serale di Amici 17 sarà Laura Pausini, che questa sera sarà sul palco del noto talent in un ruolo che sembrerebbe calzarle a pennello. La nota cantante, infatti, non avrà soltanto il compito di presenziare in veste di madrina, ma, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe partecipare attivamente alle esibizioni delle due squadre in quella che dovrebbe essere la prima fase della competizione. A partire da quest'anno, infatti, le due formazioni, libere dall'influenza dei direttori artistici e dal parere della giuria, si sfideranno attraverso tre livelli e, proprio nel primo step, avranno la possibilità di esibirsi assieme a Laura Pausini, che accompagnerà i diversi talenti in una performance di tipo corale. Sarà quindi la nota diva della musica italiana a dare il via alla prima parte del lungo viaggio dei ragazzi di Amici, che proprio in questa prima sfida saranno giudicati dall'insindacabile parere della commissione interna.

Laura Pausini:"Il mio reggaeton? È all'italiana!"

Reduce dal successo del suo nuovo album "Fatti Sentire", Laura Pausini questa sera incontrerà i ragazzi di Amici 17 per la prima e attesissima puntata della nuova edizione del serale, dove avrà la possibilità di parlare della sua ultima fatica discografica e di tutti gli impegni che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. Ospite di Pinocchio su Radio Deejay, la Pausini ha recentemente parlato anche del reggaeton, un genere musicale dal quale ha attinto per alcuni brani contenuti proprio nel suo ultimo disco: "Il reggaeton si sviluppa in vari settori, in varie ramificazioni", ha ammesso infatti la cantante, che definendosi "un po' più pop" dei suoi colleghi oltreoceano ha descritto il suo reggaeton non del tutto simile a quello originale, ma più vicino a un "reggaeton all'italiana". Fra risate e dichiarazioni, Laura Pausini si è lasciata coinvolgere in una divertente coreografia sulle note di uno dei suoi ultimi brani, mostrando ai presenti le sue doti nella danza: "Al circo Massimo la prossima volta che la canterò farò veramente così!". A questo link il video della sua esibizione.

© Riproduzione Riservata.