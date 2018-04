Lauren Celentano/ Chi è? La miglior ballerina per Garrison, ma non per la Celentano e Peparini (Amici 2018)

L'americana Lauren Celentano della squadra blu è la miglior ballerina del serale di Amici 17 per Garrison, ma non per Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Lauren Celentano

Il sogno di poter diventare una ballerina professionista, per Lauren Celentano, passa dal serale di Amici 2018 a cui partecipa con la squadra blu. Arrivata in Italia per trasformare la sua passione in un vero lavoro, l’americana Lauren, dopo un percorso senza problemi nella scuola, durante la prima parte del programma, è pronta a tirare fuori le unghie per mostrare il suo talento al serale davanti ad una delle ballerine più apprezzate ovvero Heather Parisi. Lauren, nata 19 anni fa nel Connecticut, per entrare nella scuola di Amici 17 ha lasciato il campus universitario nel quale viveva insieme ad altre sei ragazze. Ha cominciato a studiare danza quando aveva solo 4 anni, ma si è cimentata anche nel canto e nella recitazione. Il suo sogno è esibirsi a Broadway e si definisce una perfezionista. Balla molti stili, jazz, contemporaneo, hip-hop, tap ed è stata fortemente voluta al serale da Bill Goodson e Garrison che la considerano la migliore ballerina della scuola. Non la pensano così, però, Veronica Peparini e Alessandra Celentano che avrebbero dato il suo posto ad altri allievi. Lauren è pronta a rimboccarsi le maniche e a lavorare duramente per far ricredere le due insegnanti.

LAUREN CELENTANO, FLIRT CON DANIELE ROMMELLI

Mistero sulla vita privata di Lauren Celentano. Prima di entrare nella scuola di Amici 17, la ballerina americana, sui suoi profili social, era solita pubblicare foto in compagnia di un ragazzo americano, Dario, a cui ha anche dedicato delle parole d’amore. Una storia, tuttavia, che potrebbe essere finita per l’amicizia speciale nata con Daniele Rommelli, ballerino della squadra bianca. I due, prima della fase serale, si sono spesso mostrati insieme su Instagram Stories. I due, tuttavia, non sono mai stati beccati dalle telecamere di Amici in atteggiamenti equivocabili anche se le lacrime versate da Daniele per essere in una squadra diversa da quella di Lauren, nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici, hanno alimentato il gossip. Lauren, dunque, è ancora fidanzata con Dario o il suo cuore è ora occupato da Daniele? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare la fine della fase serale.

