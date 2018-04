Luca Capomaggi/ Nel mirino di Alessandra Celentano: "Non merita il serale" (Amici 2018)

Luca Capomaggi, ballerino della squadra bianca del serale di Amici 17, nel mirino di Alessandra Celentano: secondo l'insegnante, non ha le caratteristiche tecniche e fisiche per sfondare.

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Luca Capomaggi

Prima puntata del serale di Amici 17 per Luca Capomaggi, il ballerino della squadra bianca che è pronto a dimostrare il suo talento. Classe 1999, è originario di Nettuno, dov'è nato l'11 ottobre. Luca ha cominciato a studiare danza a 3 anni quando la zia l’ha accompagnato per la prima volta ad una lezione. Il ballerino, però, ha capito che la danza sarebbe stata la sua vita a 13 anni quando ha cominciato ad impegnarsi seriamente e a studiare per poter trasformare la sua passione in un futuro professionale. A 17 anni, Luca Capomaggi viveva già da solo e ciò, oltre a farlo maturare prima del previsto rispetto ai coetanei, gli ha fatto sviluppare un carattere che, lui stesso, definisce “particolare”. Introverso e riservato, Luca Capomaggi fatica a tirare fuori i suoi sentimenti riuscendo ad esprimersi totalmente solo quando balla. Prima di entrare nella scuola di Amici, negli ultimi cinque anni, Luca ha studiato presso la scuola di Nicolas De Souza. A volere il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia è stata Veronica Peparini che ha visto in lui un talento che gli ha permesso di conquistare il serale.

LUCA CAPOMAGGI NEL MIRINO DI ALESSANDRA CELENTANO

Luca Capomaggi, dopo aver trascorso pochi mesi nella scuola di Amici 17, è pronto a conquistare la scena del serale, la fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Alessandra Celentano, però, è convinta che il ballerino non meriti affatto il serale. L’insegnante di danza, infatti, nei daytime precedenti alla prima puntata del serale, ha espresso la propria opinione sui ballerini della squadra bianca e della squadra blu non usando parole positive per Capomaggi. Secondo la Celentano, infatti, a Luca mancherebbe tutto ciò che dovrebbe avere un ballerino ovvero espressività, personalità e tecnica. Dalle parole dell’insegnante di danza classica viene fuori un quadro disastroso. Veronica Peparini, però, è del parere opposto essendo stata lei a volerlo nella scuola. Per Luca, dunque, il percorso all’interno del serale sarà più difficile del previsto. La commissione esterna del serale di Amici 17, con Heather Parisi in testa, la penserà come la Celentano?

