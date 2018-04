MILLY CARLUCCI/ Riparte dopo il commovente saluto a Fabrizio Frizzi (Ballando con le stelle 2018)

Milly Carlucci torna stasera alla guida di Ballando con le stelle 2018: archiviato il commovente saluto all'amico Fabrizio Frizzi, è giunto il momento di nuove sorprese.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Milly Carlucci

Milly Carlucci torna questa sera alla guida di Ballando con le stelle 2018, il programma in onda nella prima serata del sabato di Rai 1. La scorsa settimana la conduttrice ha riservato un commovente saluto all'amico Fabrizio Frizzi, scomparso tragicamente a causa di un'emorragia cerebrale. Lei, che proprio con Frizzi aveva condiviso l'esperienza a Scommettiamo che? avrebbe evitato la messa in onda del talent show vip dedicato al ballo. Il suo stato d'animo, come ammesso in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, non era infatti dei migliori: "Sinceramente non me la sento di andare in onda. In questi giorni, nelle prove, c'è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un'onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso. Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l'azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno". Parole che pare abbiano portato qualche malumore tra i corridoi di Viale Mazzini.

LA POLEMICA CON GIULIANA DE SIO

Archiviata la commozione per il saluto all'amico Fabrizio Frizzi della scorsa settimana, Milly Carlucci riprende con il sorriso le redini del 'suo' Ballando con le stelle, condividendo con i suoi followers su Instagram le recenti novità. Ma le polemiche non vengono meno per la conduttrice del talent show vip, chiamata in causa da Giuliana De Sio nel corso della trasmissione di Francesca Fagnani intitolata Belve, sul nove. L'attrice ha ricordato quanto accaduto circa un anno fa durante la sua esperienza nel programma, spiegando come le accuse mosse dalla Carlucci e dagli autori contro di lei siano state false. "Non credo di essere una persona che rischia il ridicolo. Ho sbroccato, è vero, ma è stato uno sbrocco di successo perché poi è diventato virale", ha spiegato la De Sio, ricordando chiarendo il suo comportamento dopo le accuse mosse dai giudici dopo la sua prima esibizione. Dopo tali parole, si rifiutò di scendere in pista per il secondo ballo, ma le ragioni spiegate in puntata furono errate. Si disse che sfasciò il camerino ma "non è vero. Lì mi sono sentita abusata. È stata un'idea degli autori, mentre io ero chiusa in una stanza senza monitor a farmi aggiustare l'abito con cui avrei dovuto ballare. Durante quell'ora si sono inventati questa cosa. E per quello non li perdono".

"IN TV SI FATICA AD EMERGERE"

Intervistata da Il Tempo, Milly Carlucci ha lanciato qualche frecciatina al mondo dei reality show e alle difficoltà che si attraversano nel riuscire ad emergere in televisione: "Nei programmi fiume bisogna dare botte allo stomaco, altrimenti si fa fatica a emergere. In questo modo, però, la tv crea meteore". Sebbene la conduttrice di Ballando con le stelle 2018 non faccia riferimento ai programmi avversari di Canale 5 o, in genere, al mondo dei reality, non sembrano esserci dubbi riguardo i destinatari del suo affondo. Continua infatti la sua accusa: "Questo tipo di televisione si basa sullo sfruttamento dei sentimenti di persone non abituate alla ribalta che offre il piccolo schermo. Per questo spesso non percepiscono le conseguenze reali di quello che accade davanti alle telecamere. A volte mi chiedo cosa fanno questi personaggi che magari hanno avuto solo una stagione di successo. Sono riusciti a tornare alla loro vita normale oppure sono rimasti emotivamente scossi?"

