Marco Bacini/ Chi è il nuovo compagno di Federica Panicucci? "È un uomo fuori dal comune" (Verissimo)

Marco Bacini/ Chi è il nuovo compagno di Federica Panicucci?

Marco Bacini, al fianco di Federica Panicucci da due anni, è un imprenditore che gestisce un noto marchio di abbigliamento. Classe 1975, oggi pomeriggio... (Verissimo)

07 aprile 2018

Marco Bacini e Federica Panicucci a Verissimo

È Marco Bacini è l'uomo che ha preso il posto di Mario Fargetta nel cuore di Federica Panicucci. I due, che secondo il gossip sarebbero legati da più due anni, hanno ufficializzato la loro unione nell'aprile del 2016, quando, in occasione dell'inaugurazione del loro negozio di t-shirt, non sono sfuggiti ai flash dei tanti paparazzi in agguato. In realtà, già molte settimane prima si era diffusa la voce di una loro relazione, dal momento che, sempre più spesso, i due venivano pizzicati assieme negli studi Mediaset di Cologno Monzese. Per molti, però, si trattava di una semplice amicizia, resa assai più profonda da una stretta collaborazione di tipo professionale (insieme hanno infatti lanciato il marchio Let’s Bubble); alla fine, però, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, confermando i tanti rumors che erano stati diffusi sul loro conto. Marco Bacini è entrato nella vita di Federica Panicucci dopo Mario Fargetta, il dj al quale la conduttrice è stata legata per oltre 20 anni e dal quale ha divorziato nel 2015.

MARIO BACINI E FEDERICA PANICUCCI: LE NOZZE POSSONO ATTENDERE

Nato a Milano nel 1975, Marco Bacini è l'imprenditore che da due anni è al fianco di Federica Panicucci. Fra le sue attività più floride vi è il marchio di abbigliamento "Rude is cool", che oggi vanta numerosi negozi sparsi in tutto il mondo. Grazie alle sue numerose attività nel mondo della moda viaggia spesso per lavoro e, in passato, ha collaborato con la fashion blogger Chiara Ferragni. In coppia con Federica Panicucci, Bacini ha fondato il marchio "Let's bubble", un progetto nato due anni fa e che li ha uniti non solo professionalmente. "Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio", ha ammesso la nota conduttrice nell'intervista che andrà in onda oggi a Verissimo, rivelando inoltre di non aver ancora ricevuto da lui la fatidica proposta di matrimonio.

