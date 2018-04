Mario Fargetta/ L'ex marito di Federica Panicucci: "Ho una voglia matta di buttare fuori una bella Hit"

Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci, è un dj e produttore discografico. Voce storica di Radio Deejay, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in campo musicale

Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci, alla quale è rimasto legato dal 2006 al 2015 e dalla quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia, è un noto dj italiano che, grazie alla sua attività musicale, ha ottenuto diversi riconoscimenti in tutto il mondo. In una recente intervista realizzata da Fabio De Vivo per M social Magazine, il noto dj ha ammesso di avere ancora un sogno nel cassetto, "quello di diventare ancora di più un produttore discografico ben conosciuto nel mondo". Nelle sue parole, anche una piccola anticipazione dei suoi progetti futuri: "ho una voglia matta di buttare fuori una bella Hit e ci sto lavorando ma non è per niente facile perché sono cambiate le strategie di promozione, e comunque devi fare sempre una bella canzone", senza mai nascondere quel carattere da Playboy portato a galla da diversi rumors: "Lo sappiamo tutti che chi sta dietro una consolle o chi è personaggio vive da protagonista anche se non è bellissimo".

MARIO FARGETTA, LA CARRIERA, IL SUCCESSO E IL RITORNO A RADIO DEEJAY

Mario Fargetta è un dj e produttore discografico, tra le voci più storiche di Radio Deejay. Fra i suoi successi radiofonici più recenti vi è lo storico programma cult dal titolo Deejay Time, mentre in veste di produttore non possiamo non ricordare Music, Music is Moving, Your Love, Midnight. Noto anche con lo pseudonimo di Get Far, nel 2006 scala le charts radiofoniche europee con il brano Shining Star, che conquista in breve tempo le vette delle classifiche di Belgio, Olanda, Francia e Italia e diventa, con le sue otto settimane di permanenza nella Hot-Dance Airplay di Bilboard, il pezzo più ascoltato nell'estate del 2007. Nel 2006, Fargetta Riceve il Leone d'Oro alla carriera per la musica e per la carriera radiofonica, al quale seguono, due anni dopo, il premio "Saint-Vincent per la professionalità, l’innovazione nel panorama radiofonico" e il riconoscimento "Grolle D’Oro come miglior DJ". Nel 2009, il suo "The Radio" cantato da H-Boogie conquista la vetta della Hot-Dance Airplay di Bilboard, e dal 2015 è su Radio Deejay al fianco di Albertino.

