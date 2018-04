Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ L'attore condizionato ancora dall'incidente (Ballando con le Stelle 2018)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono ancora in gara a Ballando con le stelle 2018. L'attore, ancora segnato dal grave incidente in auto, deve recuperare punti in classifica.

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira hanno deciso di puntare tutto su una Bachata nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018. Li abbiamo visti danzare in centro pista sulle note di “E tu”, una delle canzoni più celebri di Claudio Baglioni e scritta nel 1974. Con una coreografia romantica e sfondo con Luna bluastra, un finto porticciolo ha fatto da cornice alla coreografia ideata dalla ballerina professionista. La decisione di Morra di rimettersi in gioco lo ha spinto a rivisitare una Bachata in modo più sensuale, con ritmiche soft ma comunque precise e tecniche proprie del celebre ballo. Concorrente e ballerina hanno deciso di adottare inoltre un outfit soft, nero per Morra e bianco per la Vaira, che ha contribuito a mettere in risalto l'eleganza delle loro movenze. Ancora una volta il concorrente ha deciso di puntare tutto anche sulla recitazione, un gioco di sguardi fra innamorati che ha scatenato l'applauso senza sosta da parte del pubblico presente in studio.

Il giudizio della giuria

Il concorrente aveva molto da recuperare a causa dello stop precedente, dovuto all'incidente d'auto che ha messo in pericolo la sua vita. Anche se i propositi dell'attore sono stati evidenti, Carolyn Smith ha comunque notato una certa incertezza da parte del concorrente, per via di passi poco decisi. La Presidente di giuria ha notato un leggero miglioramento rispetto alla puntata precedente, ma vorrebbe comunque vedergli compiere un salto di qualità più significativo. Morra sa bene che per ora non può dare il 100%, date le conseguenze fisiche dovute all'incidente. In sua difesa la Vaira, che ha ricordato ai giudici come la loro coreografia, per quanto semplice, fosse più difficile del previsto. Il tempo richiesto dalla Bachata è infatti severo. Per Selvaggia Lucarelli è ovvio che l'aspetto fisico di Morra sia evidente, ma non riesce comunque a sentirsi scossa di fronte ad una sua esibizione. La giornalista lo trova infatti fin troppo calmo, soprattuto di fronte a un ballo hot come quello scelto per la loro nuova esibizione. Un giudizio che ha trovato concorde anche Ivan Zazzaroni, che ha sottolineato di aver trovato la loro danza poco frizzante, forse simile a un Freestyle. Il verdetto finale è stato coerente con gli interventi della giuria. Per Zazzaroni e Fabio Canino, così come per Selvaggia Lucarelli, l'esibizione di Morra non poteva superare il 4. Smith e Guillermo Mariotto hanno invece deciso di assegnare un 3 alla coppia, per un 18 come punteggio finale.

I buoni propositi dell’attore

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira continuano a fare le loro prove in previsione della nuova puntata di Ballando con le Stelle 2018. La coppia deve recuperare molto, soprattutto alla luce di quanto è accaduto negli ultimi appuntamenti con il talent. Il giudizio bonario che la giuria ha espresso fino ad ora, per quanto severo, potrebbe non riuscire a salvare il concorrente dal prossimo baratro. Fino a ora infatti Morra ha potuto godere di un certo vantaggio proprio per via dell'incidente che lo ha messo in pericolo di vita, ma questo stesso particolare potrebbe none essere più sufficiente a giustificare le sue mancanze sulla pista da ballo. Nel frattempo, Morra continua a impegnare i social dei suoi propositi positivi, di quella gratitudine che prova nei confronti della vita proprio per via della tragedia sfiorata. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram lo vediamo infatti bagnato dalla pioggia, con uno sguardo intenso che ha catturato subito l'attenzione degli ammiratori. Clicca qui per vedere il post di Massimiliano Morra.

