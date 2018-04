Matteo Cazzato/ Dall'addio ai Black Soul Trio a Giusy Ferreri, arriverà al palco della terza fase? (Amici 201)

Un percorso sofferto e sudato lo ha portato fino al serale di Amici 17, cosa ne sarà adesso di Matteo Cazzato ex frontman dei Black Soul Trio? Ecco i momenti clou del suo percorso

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Matteo Cazzato, Amici 17

Un ragazzo timido ma di cuore, Matteo Cazzato si è dato tutto a questo Amici 17 e adesso si prepara a prendere di petto l'importante esperienza del serale. Il gigante che arriva da Presicce ha tentato e ritentato la strada del talent e di Amici di Maria De Filippi (anche da solista) fino a che, la scorsa estate, ha ottenuto una serie di sì che gli hanno permesso l'accesso ad Amici casting insieme alla sua band, i Black Soul Trio. I ragazzi pugliesi hanno lasciato senza parole il pubblico e i professori che hanno sì al loro ingresso nella scuola fino ai primi dubbi e a quello scricchiolio che ha spazzato via fondamenti ancora freschi e che hanno messo in ginocchio la band fino alla rottura. Carlo di Francesco e Rudy Zerbi hanno sempre messo con le spalle al muro il cantante spingendolo oltre i suoi limiti, gli stessi che la propria band gli ha messo.

DALLA CRISI ALLA RINASCITA

Inizia da qui una grande crisi fatta di lacrime, di discussioni e di una decisione difficile che ha portato Matteo a proporre alla band di continuare questo percorso da solo per poi ritrovarsi una volta fuori da Amici. Come era logico, i suoi colleghi hanno detto no e dopo un duro scontro, hanno deciso di lasciare la scuola e lasciare a Matteo la possibilità di andare avanti da solo. Le discussioni e le lacrime presto si sono trasformati in nuove avventure per Matteo che ha ripreso in mano il microfono e, spogliato dalle sovrastrutture imposte dalla band, si è lasciato finalmente libero di volare, testare e provare. Matteo viene da cinque anni di studio di lirico ma poi lui stesso si è accorto che quella non poteva essere la sua strada e così ha testato il soul e il blues conquistanto il pubblico di Amici 17 che spesso lo ha premiato, continuerà a farlo anche al serale di Amici 17 permettendo a Matteo di passare di fase in fase fino al palco finale firmato da Luca Tommassini?

AMICI 2018, LAUREN: GIUSY FERRERI LA SUA PRIMA FAN

Il percorso di Matteo ad Amici 17 non è stato uno dei più rosei e non solo per via dell'addio alla band ma anche per il fatto che i professori non sono stati sempre dalla sua parte, anzi. Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi hanno spesso criticato il suo modo di cantare e non per via del suo timbro, sicuramente riconoscibile, ma per la sua mancanza di identità. Durante le settimane, Matteo si è esibito nei brani più disparati passando dal lirico al soul e al blues ma senza imprimere ai pezzi una identità che fosse solo sua. Anche dopo l'addio ai Black Soul Trio i due non si sono mai schierati dalla sua parte apertamente al contrario da quanto ha fatto Giusy Ferreri che lo ha amato sin dal primo momento. Lei è la sua prima fan ed è grazie a lei che ha ottenuto l'accesso al serale visto che solo lei, a differenza dei suoi colleghi, era rimasta senza il "suo preferito al serale".

