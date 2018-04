PASSENGER 57 - TERRORE AD ALTA QUOTA/ Su Rete 4 il film con Wesley Snipes (oggi, 7 aprile 2018)

Passenger 57 - Terrore ad alta quota, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Wesley Snipes e Tom Sizemore, alla regia Kevin Hooks. La trama del film nel dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST WESLEY SNIPES

Il film Passenger 57 - Terrore ad alta quota va in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018, alle ore 23.45. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 1992 da Kevin Hooks, regista americano famoso per aver diretto numerose serie televisive di successo come 21 Jump Street, Equal Justice, The color of friendship, Prison Break e Monk. Il cast di attori principali di Passenger 57 terrore ad alta quota è composto da attori dal calibro di Wesley Snipes, Tom Sizemore, Bruce Greenwood, Elizabeth Hurley, Michael Horse e Marc McCauley. Il co-protagonista maschile di Passenger 57 - Terrore ad alta quota, è Tom Sizemore, che interpreta il personaggio di Sly Delvecchio. Tom Sizemore nel 2017 è apparso nel cast di film Come Cross Wars e the Silent Man. Sempre nel 2017 è apparso un episodio della serie televisiva Twin Peaks. Protagonista del film è John Rutter, interpretato da Wesley Snipes, attore americano noto principalmente per aver vestito i panni del protagonista della Trilogia di Blade. Dal 2015 è tra i protagonisti della serie televisiva The Player. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.





PASSENGER 57-TERRORE AD ALTA QUOTA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Charles Rane, pericoloso criminale detenuto in un carcere di massima sicurezza, che per l'ennesima volta tenta di fuggire dalla struttura detentiva nel quale è bloccato da diversi anni. Dopo il tentativo di fuga non andato a buon fine l'uomo viene arrestato e trasferito in un'altra struttura. Lungo il viaggio, per evitare altre possibili fughe, Rane viene affiancato da alcuni uomini dell' FBI. Nonostante ciò il criminale dirotta il volo e riesce ad assumere il pieno controllo del velivolo in compagnia nella sua gang che si trova sull'aereo. A rovinare i piani di Charles Rane sarà John Carter, ex membro dell' FBI che riuscirà ad annientare il piano diabolico dell'uomo.

© Riproduzione Riservata.