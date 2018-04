POIROT: LA SERIE INFERNALE/ Su Rete 4 il film con Donald Douglas (oggi, 7 aprile 2018)

Poirot: La serie infernale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Donald Douglas e Nicholas Farrell, alla regia Andrew Grieve. La trama del film nel dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DONALD DOUGLAS

Poirot: La serie infernale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018 alle ore 16.40. Una pellicola thriller che al pari di tutti gli altri film per la tv della serie dedicata al detective Hercule Poirot, è ispirata ad un omonima opera romanzata che venne pubblicata negli Stati Uniti nel 1936. La pellicola diretta da Andrew Grieve, regista americano noto a livello internazionale, è stata trasmessa per la prima volta in Gran Bretagna nel gennaio del 1992. Fu trasmessa per la prima volta nel nostro paese l'anno successivo. Nella versione originale il titolo di Poirot la serie infernale è The ABC murders. Tra le guestar nell'episodio troviamo Donald Douglas e Nicholas Farrell. Il romanzo da cui è stato tratto l'episodio ha anche ispirato un film con la regia di Franklin Tashlin, dal titolo Poirot e il caso Amanda. Il romanzo di Agatha Christie che ha ispirato Poirot la serie infernale, precedette il romanzo dal titolo Non c'è più scampo, che fa parte della quinta stagione della serie televisiva dedicata ad Hercule Poirot, che venne prodotta nel 2001 con la regia di Tom Clegg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: LA SERIE INFERNALE, LA TRAMA DEL FILM DEL FILM THRILLER

Il detective Poirot è intento a gustarsi appieno un lungo periodo di assoluto riposo. Tutto sembra andare per il meglio da diverse settimane e l'uomo non è costretto a trovarsi a tu per tu con vittime e carnefici. Tutt'a un tratto la pace apparente viene smorzata dall'arrivo di una misteriosa missiva in cui un individuo non ben identificato sfida apertamente il detective. La lettera annuncia che un omicidio verrà eseguito in una data ora di un giorno preciso. Come promesso all'interno della lettera nel giorno designato una giovane donna viene trovata morta ad Andover e vicino al suo cadavere viene rinvenuto un bigliettino con scritto ABC, le stesse lettere con cui è stata firmata la lettera recapitata a Poirot. Il detective dovrò assolutamente scoprire chi si cela dietro l'omicida misterioso che ha osato sfidarlo.

