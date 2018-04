Paolo Fox/ Oroscopo weekend 7-8 aprile: futuro chiaro per il Cancro, Bilancia in bilico

Oroscopo del weekend di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele: analisi segno per segno. Situazione chiara nel futuro del Cancro. Leone alla ricerca di un lavoro, Bilancia fase di interregno

Oroscopo Paolo Fox weekend 7-8 aprile

OROSCOPO PAOLO FOX DEL WEEKEND: COSA SUCCEDERA SABATO E DOMENICA

Cancro: c'è una situazione chiara davanti agli occhi, Giove significa fortuna ma con Saturno in opposizione non ci si sente tranquilli. Tutto funziona un po' a rilento e forse ci sono le mani legate perché o non si può realizzare subito qualcosa che si vuole oppure si deve confrontarsi con altri. È un periodo di trattative che almeno in amore saranno più facili. Se si è reduci da separazioni o problemi si deve recuperare. La giornata di domenica ha ancora una Luna dissonante, la visione dei sentimenti sta cambiando e ci sarà bisogno di una revisione. Se un amore è andato male a marzo è meglio si cerchi di guardare oltre. Leone: Le stelle insistono per le questioni di lavoro, chi ha un'attività in proprio sa che entro l'estate qualcosa cambierà. Magari si dovrà aspettare un nulla osta e se le situazioni intorno stanno cambiando probabilmente prima di maggio non saranno chiare le idee. Il segno va forte e dall'estate in poi non si conoscono ostacoli. L'unico problema potrebbe essere l'amore perché si p un po' critici e nervosi. La giornata di domenica consente un maggiore margine di azione soprattutto se si vede che tra oggi e domani ci sono troppe perplessità in amore. Bilancia: si è in fase di interregno, marzo ha colpito alcuni segni zodiacali, come la Bilancia e il Capricorno, si è dovuto superare un impatto o uno stress. Si è emotivi e si fa maggiore fatica a recuperare. C'è paura che qualcuno o qualcosa cambi o che un certo percorso di lavoro possa bloccarsi o essere rinnovato. La giornata di domenica sarà molto ostile per i sentimenti, qualche aspetto di marzo si trascina ad aprile. Tutte le tensioni vanno tenute sotto controllo se possibile.

I SEGNI IN DIFFICOLTÀ IN QUESTO FINE SETTIMANA

Scorpione: La giornata di oggi è un po' stonata, domani invece si recupera. Il periodo è strano per l'amore, bisogna fare attenzione nelle relazioni in cui si discute ogni giorno, perché se fino a poco tempo si era più inclini ai compromessi ora non si è più disposti a sorvolare. È facile parlare con gli altri e il cielo è importante per chi vuole disfarsi di relazioni o rapporti che non valgono più. Qualcuno vorrebbe cambiare anche nel lavoro ma con un debito di riconoscenza verso una persona non se la sente di tradire. Capricorno: Se si potesse cancellare il mese di marzo qualcuno lo farebbe, non tutti hanno subito disagi così gravi ma comunque ci sono state molte tensioni. Affrontare i problemi risulta problematico per il segno. Ci si deve confrontare con gli altri perché potrebbe aiutare e se per destino sono stati tagliati rapporti si deve andare avanti. Il fine settimana è importante e aiuta a recuperare un marzo pesante, tuttavia alcune situazioni in amore vanno un po' spinte. Acquario: Questo è un cielo di recupero lento perché si è stati male, ci sono stati dei problemi personali e fisici. Si deve ritrovare serenità in sé stessi, non sono gli altri il problema è insito nel segno. In amore le perplessità sono maggiori e si può mettere in discussione la coppia. Il cielo nel complesso invita a ragionare e a risparmiare perché in passato si è speso male.

SEGNI IN CRESCITA

Ariete: si trova un po' disorientato, quello che capita ora è provvisorio e proprio la provvisorietà infastidisce in questo momento. C'è bisogno di un progetto a lunga scadenza. Questo fastidio è molto legato alle vicende lavorative, dove qualcuno è in attesa di un cambiamento. La seconda parte dell'anno fortunatamente sarà migliore, quindi in un certo senso si cadrà in piedi. Bisogna cercare di dedicarsi ai sentimenti almeno oggi. Con un Luna dissonante sabato e domenica si potrebbe avere qualche piccola tensione o divergenza. In questi giorni si torna a casa molto stanchi e se ci sono persone che non capiscono il rischio di collisione è alto. Gemelli: Oggi c'è una Luna dissonante, qualcuno potrebbe risentire di fastidi, c'è stato un anno di tempo per cercare di risolvere un problema e, magari, per cambiare anche una situazione professionale. Si è nella quaterna di segni zodiacali che riceveranno una bella conferma. Il mese di maggio sarà ottimo per gli incontri. Le uniche incertezze ci sono per quelli che hanno a che fare con quei segni zodiacali nervosi come il Leone, l'Acquario e lo Scorpione. La Luna non è più contraria e il cielo è ottimo per gli incontri. Coinvolge l'aria della primavera e in qualche modo si avrà più voglia di mettersi in gioco. Pesci: Il cielo è in crescita senza la Luna dissonante, tra sabato e domenica qualcuno potrebbe fare qualcosa di speciale. Non bisogna sottovalutare le capacità perché questo è il periodo giusto per fare passi importanti. Il cielo è in crescita senza la Luna dissonante, tra sabato e domenica qualcuno potrebbe fare qualcosa di speciale. Non bisogna sottovalutare le capacità perché questo è il periodo giusto per fare passi importanti.

SEGNI AL TOP

Toro: Questo è un bel cielo e aprile e maggio sono importanti per le relazioni, ritrovate un bellissimo lato romantico e non si perde mai di vista una certa razionalità. Si è dei segni di terra che amano la fantasia, si è grandi amanti, bisogna lasciarsi andare e se proprio non c'è voglia di trovare un amore si potrebbe essere contattati da un amore del passato. Se si guadagnano soldi si dovranno usarli per ripianare i debiti del passato. Chi ha una disputa potrebbe risolvere entro maggio una questione legale. Si è uno tra i segni che sentono di più la primavera rispetto agli altri, se interrogati in questo momento direste che avete voglia di mettersi in gioco. Si perderà l'apatia che ha condizionato nei primi mesi del 2018. Vergine: La Luna oggi dissonante rende la giornata pesante, oggi qualcosa non va ma domani c'è un recupero. Non bisogna chiudersi in casa perché, in questo periodo, si deve sentire la bella aria di primavera. Gli incontri di questo fine settimana saranno importanti e molti nati sotto il segno della Vergine potranno ricevere entro poche settimane conferme e benefici. Sagittario: si è il segno del futuro, in questo periodo lo si è anche di più, si porta fortuna a sé stessi e alle persone che si hanno intorno. Non ci si deve disperdere in mille preamboli e paure e quando c'è da fare qualcosa la si fa sempre. Questa domenica è una giornata di buone idee e buone intuizioni che riguardano la vita lavorativa e non solo.

